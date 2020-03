L'Emilia cerca infermieri, bando pubblico a Piacenza e selezioni per Modena

In Emilia-Romagna si cercano "con urgenza" infermieri e operatori socio-sanitari per far fronte all'emergenza Coronavirus. Sono più di 50 le posizioni aperte dall'agenzia del lavoro Etjca, che poi selezionerà e inserirà i nuovi dipendenti nelle strutture sanitarie del settore pubblico in Emilia-Romagna.

In particolare, come si legge nell'annuncio, la filiale di Reggio Emilia cerca con urgenza infermieri e operatori socio sanitari, possibilmente con esperienza, da inserire nelle strutture sanitarie delle città di Carpi, Mirandola, Modena, Parma, Pavullo, Reggio Emilia e Vignola. Etjca inoltre, seleziona 30 infermieri, anche neolaureati, per gli ospedali pubblici di Carpi, Modena, Mirandola, Parma, Pavullo e Reggio Emilia e Vignola con disponibilità immediata; 10 infermieri per assistenza domiciliare con patente B e disponibilità a lavorare su due turni per le città di Carpi, Mirandola e Modena; due infermieri per l'istituto penitenziario nella provincia di Modena, con disponibilità a lavorare su tre turni; due assistenti sanitari per struttura sanitaria del settore pubblico con laurea in assistenza sanitaria; due operatori socio sanitari con qualifica per ospedale di Vignola.

L'agenzia cerca anche infermeri per una struttura pubblica di Reggio Emilia e due infermieri a Pavullo nel Fregnano. Etjca conferma che la ricerca del personale è motivata dalla diffusione e al conseguente contenimento del Covid-19.

Da lunedì scorso, invece, è aperto il bando pubblico dell'Azienda Usl di Piacenza, quella più impattata dall'emergenza sanitaria. Si tratta di incarichi di tipo libero professionale che saranno attivati per far fronte ai nuovi carichi di lavoro determinati dalla situazione creatasi con la diffusione del virus Covid19.

L’opportunità di lavoro si apre oggi e continuerà fino a quando l’Azienda lo riterrà necessario. La candidatura può essere presentata anche da professionisti in pensione. Gli infermieri interessati potranno inserire la propria candidatura collegandosi alla pagina dedicata alle assunzioni e collaborazioni del sito internet Ausl.