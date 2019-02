Apre un nuovo punto vendita Despar a Carpi, colloqui per 80 posti di lavoro

Due appuntamenti per selezionare 80 lavoratori per il nuovo punto vendita che Despar Aspiag Service aprirà nei prossimi mesi a Carpi. Il 7 febbraio (dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16) e il 4 marzo (negli stessi orari) si svolgeranno i Job Days organizzati dall’Agenzia per il lavoro ADHR Group incaricata del recruiting del personale che verrà effettuato nella sede di Mirandola (viale Agnini 74).

I profili ricercati – per i quali sono previsti contratti a tempo indeterminato e determinato - sono di diverse tipologie: da figure di specialisti per i quali è richiesta esperienza nel settore come store manager, vice e capi reparto, per macelleria, gastronomia, pescheria ecc, a figure più generiche provenienti dal settore enogastronomico o con un percorso di studi in ambito turistico-alberghiero.

È possibile inoltre candidarsi attraverso il sito dell’Agenzia (https://www.adhr.it/despar/) selezionando la posizione di interesse e la città (Carpi).

Dal 2017 ADHR Group si occupa della selezione di personale per aperture dei punti vendita di Despar Aspiag Service in Emilia-Romagna. In particolare, l’Agenzia per il lavoro ha finalizzato il recruiting a Bologna per due 2 punti vendita nel 2017 e 1 nel 2018; a Modena per 1 punto vendita nel 2017 e 1 nel 2018; a Ravenna per 1 punto vendita nel 2018. Per il 2019 oltre alla selezione personale per Carpi, è in previsione anche Misano Adriatico. Il totale dei lavoratori selezionati e collocati è – ad oggi – di 280.