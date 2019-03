Manutenzione delle ferrovie, RFI apre le assunzioni anche a Modena

Rete ferroviaria italiana (Rfi) cerca operatori per la manutenzione dell'infrastruttura. In Emilia-Romagna la chance riguarda in particolare le aree di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza e la residenza in queste province sarà considerata requisito preferenziale.

Rfi, societa' dell'infrastruttura del Gruppo Fs, cerca "giovani da inserire nelle proprie squadre specializzate nella manutenzione dei binari, delle linee di alimentazione elettrica dei treni e degli avanzati sistemi di gestione del traffico ferroviario". Per candidarsi e' necessario collegarsi alla sezione 'Lavora con noi' del sito fsitaliane.it.

Fra i requisiti previsti dal bando ci sono: il diploma quinquennale di ambito Tecnico con indirizzi elettronica ed elettrotecnica, informatica, telecomunicazioni, meccatronica, meccanica ed energia costruzione ambiente e territorio o geometra, trasporti e logistica e un'età fra 18 e 29 anni. La ricerca in Emilia-Romagna rientra nel piano di assunzioni che Fs ha avviato su tutto il territorio nazionale, con oltre 4.000 assunzioni previste.

(DIRE)