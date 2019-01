La Provincia non si arrende, nuova asta per la vendita di ex Caserma Fanti e palazzina

E' uscito il nuovo bando della Provincia per la vendita dall'ex caserma Fanti in via Saragozza e dell'attigua ex palazzina della Polizia in viale Rimembranze a Modena. L'asta pubblica è in programma il 20 febbraio, per un importo complessivo a base d'asta di quattro milioni e 611 mila euro. E' possibile presentare offerte anche per i due lotti distinti, con prezzo base per l'ex caserma fissato a tre milioni e 500 mila euro e per la palazzina ex Ps a un milione e 232 mila euro; l'eventuale vendita dei due lotti distinti avverrà in caso di assenza di offerte per l'intero lotto.

Per partecipare alla gara ogni concorrente dovrà far pervenire alla Provincia la propria offerta, solo in aumento, entro le ore 12 del 19 febbraio. Tutte le informazioni sulle caratteristiche dell'edificio, i dettagli sulle modalità della presentazione delle offerte e sullo svolgimento del bando sono disponibili nel sito della Provincia di Modena (www.provincia.modena.it).

Le caratteristiche del bando sono state approvate all'unanimità di recente dal Consiglio provinciale, compreso il prezzo che è stato ridotto del tre cento rispetto all'asta del settembre dello scorso anno, andata deserta, come altri quattro precedenti tentativi di vendita, di cui due solo per la caserma.

Acquistata nel 2006 dalla Provincia per quattro milioni e 870 mila euro con l'obiettivo di riunire tutti gli uffici periferici in un'unica sede nel cuore del centro storico di Modena, l'ex caserma Fanti viene messa in vendita a seguito del ridimensionamento dell'ente che ha fatto tramontare il progetto; ora la priorità, infatti, è reperire nuove risorse da investire nella viabilità e nelle scuole, contribuendo alla riqualificazione urbana dell'area via Saragozza.