Energia ed innovazione, Intesa e Enel investono nela Aton di Spilamberto

Intesa Sanpaolo fino ad oggi ha erogato oltre 8 milioni di euro alle PMI che innovano con Enel Roma, 27 giugno 2018 – Nell’ambito dell’accordo di partnership tra Enel e Intesa Sanpaolo per sostenere l’innovazione nel settore dell’energia, promuovere lo sviluppo della Circular Economy e dell’Open Innovation, Aton Storage, azienda italiana attiva nello sviluppo e nella produzione di sistemi innovativi di accumulo di energia elettrica da fonte fotovoltaica, ha ricevuto dal primo Gruppo bancario italiano un finanziamento di 1,5 milioni di euro a supporto delle proprie attività e, in particolare, della recente iniziativa lanciata al fianco di Enel. Aton ha siglato, infatti, una partnership per l’offerta, tutta italiana, di batterie integrate con fotovoltaico per clienti residenziali, a prezzi competitivi. Grazie a questo accordo i pannelli solari si trasformano in una risorsa fruibile giorno e notte, aumentando l’auto-consumo di energia solare. Il sistema sviluppato da Aton appositamente per Enel X è disponibile in quattro taglie, per soddisfare ogni profilo di consumo.

Aton è tra le società che hanno usufruito del programma lanciato da Enel e Intesa Sanpaolo un anno fa a sostegno delle PMI, a livello nazionale e internazionale, favorendo lo sviluppo di progetti di filiera. Fino ad oggi Intesa Sanpaolo ha erogato oltre 8 milioni di euro in favore dell’ecosistema. In particolare, le PMI e le startup che collaborano con Enel in progetti d’innovazione, oltre a ricevere supporto tecnico ed economico da parte di Enel, usufruiscono anche di quello finanziario da parte della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo che, in questa operazione, ha partecipato attraverso la Direzione Regionale Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, guidata da Tito Nocentini. La partnership porta vantaggi reciproci: per Enel è uno strumento per completare l’offerta di supporto alle aziende con cui collabora in progetti di innovazione, mentre per Intesa Sanpaolo rappresenta un nuovo modo di supportare l'innovazione nelle filiere industriali, avvalendosi della competenza dei suoi migliori clienti per la valutazione di merito dei progetti.

“L’ecosistema di strumenti d’innovazione e finanziari realizzato grazie alla partnership di Enel e Intesa Sanpaolo - ha commentato il Chief Executive Officer di Aton, Ettore Uguzzoni - ha consentito ad Aton di accelerare e indirizzare verso risultati concreti i propri sforzi d’innovazione, grazie a un contesto nel quale è stato possibile realizzare progetti di filiera e competere con i grandi player internazionali. Viene data, in questo modo, una grande opportunità di sviluppo economico e tecnologico ad Aton e, in generale, a tutte le PMI italiane”.

“In Italia ci sono molte PMI innovative rese speciali dalla passione e la tenacia d’imprenditori brillanti. – ha affermato Ernesto Ciorra, direttore divisione Innovazione e Sostenibilità di Enel. - Enel è una multinazionale con la testa e il cuore in Italia, che lavora con successo con queste aziende e desidera metterle nelle condizioni di esprimere tutto il loro potenziale. La partnership con Intesa Sanpaolo nasce in quest’ottica, con l’obiettivo di fornire alle PMI un ecosistema di strumenti tecnologici, di sistema e di network, d’innovazione e anche finanziari, che consentano a queste aziende di svilupparsi e competere”.

“Il nostro obiettivo – ha commentato Mario Costantini, direttore Generale Intesa Sanpaolo Innovation Center – è favorire la transizione delle imprese e della società verso modelli sostenibili attraverso l’Open Innovation e per essere motore di crescita della nuova economia in Italia. Il percorso realizzato con Aton va proprio in questa direzione e sono molto orgoglioso di poterlo condividere insieme al nostro partner Enel con cui siamo impegnati da tempo nello sviluppo dell’ecosistema in Italia”.