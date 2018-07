Sempre più i modenesi che acquistano auto usate, primi in Emilia

Dopo aver archiviato il 2017 con una crescita del +5,8%, il mercato delle auto usate in Emilia Romagna continua a lanciare segnali positivi, con un ulteriore incremento dei passaggi di proprietà nel I semestre del +8,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il prezzo medio delle vetture offerte sul mercato nella regione è pari a € 13.515 - un dato superiore alla media nazionale.



L’interesse per il diesel resta alto, nonostante le campagne contro, e cresce l’attenzione verso i modelli “green” (+25%). L’età media delle vetture in vendita è di 7,5 anni. La Golf è l’auto più richiesta in assoluto, mentre tra le ecologiche spicca la Toyota Yaris. Questo il quadro che emerge dall’Osservatorio di AutoScout24.

I passaggi di proprietà, seppur con valori differenti, aumentano in tutte le province, e ai primi posti per numerosità troviamo Bologna con 24.229 (+ 8,3%), Modena con 20.363 (+10,9%) e Reggio Emilia con 16.236 (+4,7%), seguite da Parma con 12.020 (+7,2%), Ravenna con 10.213 (7,4%), Forlì-Cesena con 9.914 (+10,5%), Ferrara con 8.966 (+10,6%), Piacenza con 7.904 (+8,2%) e Rimini con 7.159 (+7,1%).

Ma rispetto alla popolazione residente maggiorenne, la situazione è ben diversa: sul podio troviamo Reggio Emilia con 375,2 passaggi ogni 10.000 abitanti, Modena (353,6) ePiacenza (328,9). Seguono nell’ordine Parma (321,8), Ravenna (311,4), Forlì – Cesena (303), Ferrara (299,6), Bologna (287,3) e Rimini (257,1).

Cosa accade sul fronte dei prezzi delle auto in offerta sul mercato in Emilia Romagna? Nel I semestre 2018 il prezzo medio di vendita si attesta a circa € 13.515, un dato superiore alla media nazionale pari a € 12.210.Per acquistare una vettura, tra le province “più care” troviamo ai primi posti Parma, con un prezzo medio di € 15.570, e Rimini con € 15.210. Seguono Bologna con € 14.995, Reggio Emilia con € 13.760, Piacenza con € 13.410, Modena con € 13.340 e Ferrara con € 12.140.Più “economiche” Forlì – Cesena (€ 11.400) e Ravenna (€ 11.810).

Cosa cercano gli acquirenti in Emilia Romagna? Il diesel, nonostante il peso delle limitazioni e delle “campagne” contro, resta l’alimentazione preferita, mentre tra i modelliVolkswagen Golf è in assoluto il più richiesto. Inoltre, seppure rappresentino ancora una quota minoritaria, aumenta l’attenzione nei confronti di vetture usate ecologiche e orientate ai bassi consumi, con una crescita delle richieste del +25%. Questo nonostante il prezzo medio per le vetture ibride ed elettriche usate in vendita a livello nazionale sia aumentato del +7,3%, raggiungendo € 21mila. Per quanto riguarda i modelli “green” più ricercati in regione, al primo posto troviamo la Toyota Yaris.