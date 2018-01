Finanziamento al progetto della Sala Ibrida, Banca Interprovinciale in prima linea

Continua a riscuotere interesse e successo l'ambizioso progetto modenese per la realizzazione della Sala Ibrida presso l'ospedale di Baggiovara. Dopo i primi eventi benefici sul finire dello scorso anno, il 2018 si apre con un importante contributo che arriva da Banca Interprovinciale.

Il Direttore Generale Alessandro Gennari dichiara: «Siamo contenti di poter sostenere un progetto così importante per la città che andrà a beneficio di tanti che ne avranno bisogno, sfidante in termini di costi, ma rafforzato da un partner d’eccellenza come Rock No War. Un progetto che è parte della mission di Banca Interprovinciale che mira a ridistribuire parte degli utili accantonati in questi anni di crescita nel territorio: il Consiglio d’Amministrazione ha già deliberato, infatti, un’erogazione di 100.000€ a favore dell’iniziativa a cui, possiamo già anticipare sarà dedicata la raccolta fondi dell’annuale Cena di beneficenza che ogni anno organizziamo insieme a Rock No War».

Cos’è nello specifico una Sala ibrida? È un ambiente chirurgico, quindi sterile, unico grande spazio dove si può effettuare una diagnosi immediata e in contemporanea, senza spostare il paziente, eseguire procedure chirurgiche. Questo consente di operare con più precisione e sicurezza perché l’intervento può essere adatto all’evolversi del quadro clinico, controllando il risultato in tempo reale. I vantaggi della Sala ibrida sono legati alle emergenze e alla traumatologia: il paziente arriva direttamente in sala operatoria, non c’è perdita di tempo perché la diagnosi e la cura sono quasi contemporanee. Nella sala ibrida si trattano patologie complesse in modo corale, grazie a un team in cui specialisti operano insieme e mettono a disposizione le proprie competenze.