Turismo, esce il bando per la gestione dei punti informativi della città

La gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica del Comune e del relativo front office sarà affidata per tre anni (36 mesi dalla data di comunicazione di avvio del servizio, prevista per l'l agosto 2018), attraverso un bando pubblico, a un’impresa che abbia tra i propri oggetti sociali l’esercizio di quella stessa attività, e il possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di agenzia di Viaggio, regolarmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, con almeno tre anni di esercizio. Altri requisiti richiesti sono di natura economica e di capacità tecnica professionale I requisiti sono indicati nel bando integrale che è online con la modulistica e le informazioni (www.comune.modena.it/bandi quindi cliccare su bandi di gara in corso e quindi su servizi).

La finalità prioritaria dell’affidamento è quella di promuovere, incrementare e qualificare lo sviluppo turistico del territorio di Modena. Alla luce anche di un aumento del flusso turistico in città, l’obiettivo è individuare scelte di miglioramento e potenziamento della qualità nel campo dell'accoglienza turistica.

Il bando, in particolare, riguarda l’affidamento della gestione dello Iat (servizio informazione e accoglienza turistica) di piazza Grande, del punto di informazione turistica di piazza Dante alla stazione ferroviaria, e di quello a ModenaFiere in via Virgilio. Il network dei servizi di informazione e accoglienza dovrà prevedere tra i compiti anche servizi trasversali e integrati di promozione e accoglienza quali interventi di promozione e/o realizzazione di eventi, definendo e organizzando proposte di permanenza in città e predisponendo, in accordo con il Comune, un programma di promozione turistica che preveda anche la partecipazione a fiere in Italia e all’estero.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, e l’importo complessivo posto a base di gara è di 559.690 euro al netto di Iva. È prevista la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni, per una durata di altri 24 mesi. La valutazione prevede 90 punti per l’offerta tecnica e 10 per quella economica. Nella prima si valutano qualità tecnica del progetto, modello organizzativo attivato e migliorie, tra cui la disponibilità ad ampliare il numero di ore d’apertura, lo sviluppo di azioni di promozione digitale e web e la disponibilità ad aumentare il numero di copie degli stampati senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione.

La scadenza per la presentazione delle offerte (a Comune di Modena - Ufficio Protocollo Generale - via Scudari 20) è alle ore 13 di venerdì 20 aprile 2018.