Bilancio in perdita per Coop Alleanza 3.0: "Perdita messa in conto"

"Il bilancio dell’anno appena trascorso si chiude con una perdita di -37 milioni di euro, sostanzialmente in linea con quanto previsto. Le vendite sono in aumento, grazie al contributo di EasyCoop e della rete del franchising, ma non tutti gli investimenti fatti hanno ancora dato i risultati attesi". Così Coop Alleanza 3.0 introduce il bilancio 2017 del gruppo, che a breve i soci saranno chiamati ad esaminare e a votare. Una premessa non certo entusiasmante per il colosso cooperativo, anche se la solidità aziendale non viene messa in discussione.

"Il nostro piano strategico 2017-2019 prevedeva numerosi investimenti per lo sviluppo della cooperativa, mettendo in conto una perdita in attesa di segnali incoraggianti dai progetti intrapresi - specifica la cooperativa nelle indicazioni fornite ai soci per meglio orientarsi di fronte ad un bilancio tecimanente molto complesso per i non addetti ai lavori - Abbiamo affrontato lunghe e complesse ristrutturazioni dei negozi e rinnovato gli assortimenti per rispondere ai nuovi bisogni di soci e clienti. A fronte di questi dati abbiamo scelto di non aggiungere al nostro piano strategico nuove azioni – già numerose e sostanziose – ma di concentrarci ancora di più sulla nostra ragione d’essere: il continuo miglioramento del prodotto Coop, sintesi della nostra missione, e il focus ancora più stringente sui nostri soci, destinatari finali di ogni nostra azione.

Preoccupazione? Solo moderata. L'obbiettivo ora è quello di fronteggiare i costi migliorando l'efficienza e riducendo gli sprechi. "La nostra Cooperativa è solida, lo dicono tutti gli indici economici e finanziari previsti per il nostro istituto: liquidità, immobilizzo, patrimonio netto e debito verso soci sono ampiamente nei limiti previsti dalla legge e sono costantemente tenuti sotto controllo - assicura Coop Alleanza 3.0 - La consistenza del patrimonio e delle vendite della Cooperativa rispetto all’ammontare del Prestito sociale, l’ampio rispetto del vincolo di liquidità e il basso grado di immobilizzo sono elementi che sottolineano la costante attenzione della Cooperativa per mantenere il Prestito raccolto presso i propri soci sempre ai massimi livelli di garanzia e solidità. La legge richiede che l’ammontare del Prestito non superi il Patrimonio di più di 3 volte. Siamo attorno a una volta e mezzo, ben al di sotto del livello massimo".