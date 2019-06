Biomedicale, 70 posizioni di lavoro aperte con Kelly Services

Riaprono selezioni di personale nel settore biomedicale in provincia di Modena. Sono oltre 70 le figure ricercate a Mirandola e Modena. È Kelly Services, player mondiale nella consulenza per le risorse umane, a segnalare un open day dedicato allo stesso settore biomedicale in programma giovedì 20 giugno: l'appuntamento è dalle 10 alle 17, nei propri uffici di viale Agnini 82 a Mirandola.

L'agenzia per il lavoro, in particolare, è alla ricerca di profili professionali nel settore life science. I consulenti di Kelly Services riceveranno tutti i candidati muniti di cucciculum, e in linea con le figure ricercate, per un primo colloquio conoscitivo e per l'inserimento all'interno del data base dell'agenzia (è necessario registrarsi prima su https://www.kellyservices.it/it/candidati/).