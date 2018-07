Lapam Confartigianato Trasporti dichiara il fermo per tre giorni degli autotrasporti

Avverrà tra il 6 e il 9 Agosto il fermo degli autotrasporti voluto da Lapam Confartigianato Trasporti a seguito dell'indifferenza sentita dalla categoria. “Dopo settimane di indifferenza nei confronti della categoria, nonostante l'invio di più lettere di richieste d'incontro, vista l'impossibilità di fruire delle deduzioni forfettarie per le spese non documentate, in occasione delle denunce dei redditi per l'anno 2017, oggi abbiamo ufficializzato la decisione di attuare il fermo nazionale dei servizi di autotrasporto merci per conto di terzi."

"Dalle ore 00.00 di lunedì 6 alle ore 24.00 di giovedì 9 agosto 2018 compresi, con la comunicazione inviata alla Commissione di Garanzia degli scioperi nel rispetto del Codice di Autoregolamentazione". Questo, l'annuncio del Presidente Nazionale di Confartigianato Trasporti e di Unatras Amedeo Genedani il quale ha informato sulla proclamazione ufficiale del fermo nazionale dei servizi di autotrasporto conto terzi programmato per il 6, 7, 8, 9 agosto prossimi.