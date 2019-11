Tortellini e gnocco fritto nel cuore della City, "Bottega Modena" sbarca a Londra

Da San Prospero a Londra, la parabola di successo di Bottega Modena. Sbarca a Clerkenwell Road, a pochi passi dalla stazione metro di Farringdon, in pieno centro. Ha aperto lunedì 11 novembre la nuova Bottega Modena che porterà sul territorio inglese, nello specifico Londra, tutte le specialità artigianali agroalimentari che caratterizzano il nostro territorio: dai tortellini alla mortadella, dal parmigiano reggiano alle lasagne, passando per gnocco fritto e tigelle.

Quasi un sogno che diventa realtà per Marco Bongiorno, che anche attraverso la collaborazione di partner e amici, è riuscito a portare un piccolo scorcio di Emilia nel Regno Unito. Lapam Confartigianato insieme ai suoi consulenti in loco è stato un supporto fondamentale per l’azienda in tutta l’apertura del locale, dalla ricerca dello spazio, alla costruzione della società, fino al B2B con le imprese associate per l’adesione.

“Il modello imprenditoriale – spiega Marco Bongiorno - è simile a quello che abbiamo conosciuto a San Prospero, ma con qualche differenza sulle modalità di servizio. Bottega Modena a Londra non fungerà solo da ristorante ma farà un servizio più improntato sul take away visti i ritmi londinesi e l’altissima concentrazione di uffici nel quartiere di Farringdon. I prodotti, però, saranno sempre gli stessi, provenienti da alcune delle migliori aziende del territorio modenese”.