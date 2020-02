Banche. Bper pronta ad acquisire 500 filiali di Intesa Sanpaolo

Il Consiglio di Amministrazione di BPER Banca ha approvato la sottoscrizione di un accordo con Intesa Sanpaolo, ai sensi del quale BPER Banca acquisirà un ramo d’azienda dal Gruppo Intesa Sanpaolo, in seguito al perfezionamento dell’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa dalla stessa Intesa Sanpaolo sull’intero capitale sociale di UBI Banca annunciata al mercato sempre ieri.

L'accordo prevede l'acquisizione di un numero tra le 400 e le 500 filiali collocate prevalentemente in Italia settentrionale (con focus specifico sulla Lombardia), un ammontare complessivo di crediti netti verso la clientela pari ad almeno € 20 miliardi e attività ponderate per il rischio non superiori ad € 15,5 miliardi.

Il Consiglio di Amministrazione di BPER Banca ha deliberato di sottoporre ad Assemblea Straordinaria degli Soci, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, la proposta di delega al CdA della facoltà di aumentare il capitale sociale per un ammontare massimo complessivo di un miliardo di euro, mediante emissione di azioni ordinarie senza valore nominale da offrire in opzione agli aventi diritto, nonché le inerenti modifiche statutarie.

Alessandro Vandelli, amministratore delegato di Bper Banca, ha spiegato che "il perfezionamento dell'acquisizione del ramo d'azienda rappresenta un'importante opportunità per il nostro gruppo bancario di rafforzare la posizione competitiva in particolare nelle aree più produttive e dinamiche del Paese. L'operazione ci consentirà di aumentare la base di clientela di oltre il 40% e di conseguire un complessivo ribilanciamento della presenza del gruppo sul territorio nazionale verso aree economicamente forti, allo stato con una presenza limitata".