Hub in Villa a Formigine, domande aperte per aspiranti coworker

Sei mesi di postazione gratuita nello spazio coworking Hub in Villa di via Sant’Antonio a Formigine, per far diventare la propria idea un vero progetto di innovazione. La nuova call del Comune di Formigine, che parte oggi - 8 gennaio 2018 - senza limiti di tempo per la presentazione dei progetti, si rivolge infatti a singoli o gruppi informali di età compresa preferibilmente tra i 18 e i 35 anni compiuti, residenti in un comune dell’Unione del distretto ceramico. L’avviso vuole supportare la realizzazione di idee creative in settori come quello socio-educativo e ricreativo, comunicazione, arte, food e creatività in senso lato.

L’uso gratuito di una postazione, della durata di sei mesi rinnovabili per altri sei, sarà concesso dopo la valutazione, da parte del Servizio competente, del progetto presentato e in base all’apporto che il beneficiario propone di dare ad Hub in Villa (competenze per brevi percorsi formativi e consulenze, strumentazioni da mettere in condivisione, piccole attività di manutenzione, grafiche e servizi fotografici, etc), nella logica della sharing economy.

Con la postazione individuale di lavoro si avrà accesso gratuito per un periodo di sei mesi con possibilità di rinnovo, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 9-19, badge di accesso personale, connessione WI-FI, utilizzo spazio ristoro condiviso e sala riunioni gratuita per un massimo di tre ore settimanali.

I coworkers possono scaricare dal sito www.comune.formigine.mo.it (area tematica: Giovani e adolescenti) tutte le informazioni per partecipare alla selezione, a partire dall’8 gennaio 2017. Lo spazio sarà comunque fruibile a pagamento anche per chi non partecipa alla call e non ha la postazione di lavoro fissa negli orari di apertura con operatori. Rimangono sempre attivi anche altri servizi, quali le postazioni internet, gli sportelli tematici dedicati alla mobilità giovanile in Europa, alla mediazione digitale e a Canva. Per informazioni: Hub in Villa, tel. 059416355.