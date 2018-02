Camera di Commercio. Un seminario per il nuovo "Bando Fiere"

Il bando prevede l’erogazione di contributi per il finanziamento delle spese sostenute per la partecipazione a iniziative di internazionalizzazione, ma in realtà quello che sta per pubblicare la Camera di Commercio di Modena è noto come “bando fiere”, perché è appunto finalizzato a sostenere l’export delle aziende modenesi rispetto a queste attività promozionali all’estero. Del resto, è anche grazie a questo bando, ormai consueto, che le esportazioni modenesi rappresenta uno dei punti di forza del sistema economico modenese.

Per illustrane il funzionamento e le principali novità, CNA e Finimpresa hanno organizzato un seminario che si terrà martedì 6 febbraio, dalle 18 alle 19, presso la sede Provinciale di CNA, a Modena, in via Malavolti 27. Ma il seminario, per facilitare la conoscenza di questa agevolazione, potrà essere seguito in streaming anche dalle sedi CNA di Carpi, Castelfranco, Mirandola, Pavullo, Sassuolo e Vignola. Una modalità semplice, che CNA sta introducendo per essere ancora più vicina alle imprese associate.