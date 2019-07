Il carpigiano Giardiello nella nuova segreteria regionale FEMCA

C’è anche il carpigiano Roberto Giardiello nella nuova segreteria della Femca Cisl Emilia-Romagna, il sindacato lavoratori della ceramica, chimica, energia e moda.

Il nuovo segretario è il ravennate Franco Garofalo, che sostituisce la modenese Maria Luisa Toschi, chiamata a un incarico nella Femca Cisl nazionale.~Della nuova segreteria regionale fa parte anche la bolognese Assunta Marseglia.

54 anni, Giardiello è entrato a tempo pieno in Cisl nel 1988 per seguire un progetto sperimentale sugli artigiani (poi diventato l’attuale fondo Eber). Successivamente è passato alla Fim, la categoria dei metalmeccanici, per la quale ha lavorato una decina d'anni. È alla Femca dal gennaio 2006, mentre dal 2008 al 2018 è stato anche responsabile Cisl Emilia Centrale delle Terre d’Argine.