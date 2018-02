Cassa integrazione Maserati, non ancora sciolto il rebus dei modelli modenesi

Nuova cassa integrazione e poche certezze. È lo scenario di Maserati a Modena, emerso agli incontri recenti tra azienda e sindacati: la Fiom si prepara quindi a ricominciare le assemblee coi lavoratori, per valutare le prossime iniziative dopo lo sciopero di metà dicembre. Dopo i cinque giorni di gennaio e i due di febbraio, sul fronte cassa integrazione si prevedono altri cinque giorni di stop a fine febbraio e due a inizio marzo. Riguarda tutti i lavoratori in produzione e altri 40 colleghi indiretti dello stabilimento di via Ciro Menotti.

Secondo le tute blu Cgil il problema dunque rimane visto dal settembre 2015, quando si è azzerato il contatore della cassa integrazione, Maserati ha utilizzato "ben 11 mesi di ammortizzatore sociale, di cui otto utili ai fini del contatore, sui 24 mesi a disposizione sino a settembre 2020", dettaglia il segretario modenese Fiom Cesare Pizzolla, segnalando quindi che l'azienda ha confermato per il 2018 una produzione in linea a quella del 2017.

Posto allora che "ad oggi" Maserati non chiarisce se e quando arriveranno nuovi modelli da produrre a Modena, nel perimetro dello stabilimento di via Ciro Menotti intanto risultano occupati meno di 190 operai, rispetto ai 300 operai del 2015. E non è tutto, insiste la Fiom: entro giugno, l'azienda conferma che i due modelli prodotti a Modena continueranno a essere destinati soltanto per il mercato extraeuropeo. A questo punto incalza il sindacato in vista dell'Investor day FCa: "Dopo due piani industriali disattesi anche il terzo non parte con il piede giusto, a cominciare dal mancato confronto preventivo con tutti i sindacati...".

(DIRE)