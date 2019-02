Castelfranco è il primo comune modenese a FICO Eataly World

Sabato 9 e domenica 10 marzo Castelfranco Emilia e il suo territorio saranno protagonisti a Bologna a FICO Eataly World, il parco alimentare più grande del mondo, all'interno dell'iniziativa "Comuni in Festa". In particolare, sugli schermi del parco alimentare, per tutte le giornate, verrà trasmesso un video che permetterà ai numerosi visitatori di conoscere il significato del brand Castelfranco l’Emilia RIpiena, la sua storia, le tradizioni e i sapori.

L'iniziativa nata dalla collaborazione tra FICO Eataly World e l’Amministrazione Comunale di Castelfranco Emilia, rappresenta un'ulteriore occasione importante per la promozione e la conoscenza del territorio, come evidenzia l’Assessore alla Promozione del Territorio e Turismo Giovanni Gargano: “Essere i primi della Provincia di Modena a sbarcare a FICO è prima di tutto una grande responsabilità. Dopo 5 anni e dopo essere stati presenti ad EXPO’, al Parlamento Europeo a Bruxelles, in Spagna e in Germania, si conclude questo percorso a Bologna a FICO”. FICO, acronimo che sta per Fabbrica Italiana Contadina, è un’enorme area di 100mila metri quadrati recuperati in quello che una volta era il mercato ortofrutticolo di Bologna. Nei numerosissimi spazi allestiti vengono proposte esperienze e viaggi gastronomici alla scoperta delle eccellenze italiane e dei relativi territori.

“Essere ospitati – continua l’Assessore Gargano – in questa struttura che richiama ogni giorno migliaia di persone da tutto il mondo è la degna cornice che possiamo dare alle nostre eccellenze. Saremo presenti con i temi che meglio ci rappresentano e che abbiamo in dote. Motori e Sapori. Con noi avremo l’Istituto Spallanzani, l’Associazione La SanNicola, Piacere Modena, per ciò che concerne le eccellenze enogastronomiche; Pagani e la Collezione Mario Righini che rappresentano rispettivamente il futuro della macchina sportiva da strada e la storia dell’automobilismo sportivo”.

Nell’occasione sarà promossa la prossima edizione di “Motori & Sapori” in programma dal 22 al 24 marzo, all’interno della quale i Tortellini Tradizionali di Castelfranco Emilia dell’associazione La SanNicola, faranno da contorno alle automobili sportive costruite tra la Ghirlandina e le Due Torri.