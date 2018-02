Imprese. Chimar acquisisce la bolognese "La Bottega dell'Artigiano"

Chimar continua a crescere e si radica sempre più sul territorio: il gruppo di Soliera, specializzato in imballaggi industriali, ha finalizzato in questi giorni l’acquisto del 100 per cento del capitale sociale della storica azienda bolognese La Bottega dell’Artigiano. Questa importante operazione testimonia la volontà dell'azienda modenese di volere proseguire il suo percorso di sviluppo finalizzato a garantire una crescente integrazione con i clienti e una maggiore focalizzazione nel settore della logistica industriale.

Nata nei primi anni ottanta, la Bottega dell’Artigiano è diventata nel tempo punto di riferimento nella progettazione e costruzione di imballaggi in legno e nei servizi di logistica per il confezionamento.

L’amministratore delegato di Chimar Marco Arletti ha dichiarato: «La Bottega dell’Artigiano è una realtà che si caratterizza per il forte posizionamento territoriale, la validità dei servizi offerti e l’esperienza tecnica consolidata del personale; tutto questo ci permetterà di porre solide premesse per il futuro».

«Questa operazione», continua Arletti, «racchiude una valenza strategica per Chimar che aumenta il proprio presidio in un’importante area geografica; inoltre, migliorando la vicinanza ai punti nevralgici del settore produttivo bolognese, riusciremo a rispondere in modo sempre più puntuale ed efficace alle esigenze dei clienti e, al contempo, a valorizzare il rapporto con i clienti storici de la Bottega dell’Artigiano, garantendo continuità e crescita».

CHIMAR - Il Gruppo si colloca fra i più importanti produttori europei di imballaggi industriali con forti competenze nella progettazione di imballi speciali e nella logistica aggregata. Nel 2017 ha fatturato 50 milioni di euro ed attualmente occupa oltre 500 persone.