Privacy, miagliaia di aziende alle prese con la nuova normativa europea sui dati dei clienti

La tutela dei dati personali è un tema di grande attualità, come ha dimostrato il “caso Cambridge Analytica”. E’ anche per evitare vicende come questa che l’Unione Europea due anni fa ha emanato un regolamento per la protezione dei dati personali e sensibili delle persone fisiche che entrerà in vigore il prossimo 25 maggio e coinvolgerà praticamente tutte le imprese.

Ma quali sono i dati personali richiesti con il nuovo regolamento europeo per la privacy e come dovranno esserne aggiornati i documenti? Che misure di sicurezza saranno da applicare e come andrà ad impattare sul trattamento dei dati personali di dipendenti e clienti? Quali gli adempimenti in materia di cyber security? Il regolamento di fatto pone nuove questioni per la gestione dei dati in azienda, oltre ad introdurre sanzioni davvero pesanti e controlli più pressanti rispetto a quelli previsti dall’attuale normativa. Quindi una vera e propria urgenza per tutte le aziende su cui CNA si è preparata per avere tutte le risposte necessarie, predisponendo un servizio a 360 gradi che metta al riparo le aziende da eventuali rischi.

Già nelle scorse settimane, con un seguito seminario sulla cyber security, CNA Modena ha dato il via alla marcia di avvicinamento per questa ormai imminente scadenza, ma l’impegno dell’Associazione non si ferma all’informazione: è già disponibile un’attività di assistenza per aiutare le imprese in questo adempimento: CNA, infatti, ha ideato soluzioni in grado di permettere alle imprese di rispondere alla nuova normativa, in relazione alla quantità dei dati gestiti e alla modalità del loro trattamento.

Per i casi più semplici, il servizio verrà gestito con il supporto di una piattaforma - GDPR Sixtema - esaustiva per adempiere alla nuova normativa sia in termini di consulenza e formazione, sia in materia di protezione dei dati che di cyber security. “Il concetto attorno al quale ruota il nuovo regolamento è la responsabilizzazione (accountability), il portale consente di gestire tutta la documentazione privacy e il registro dei trattamenti nel rispetto delle norme del GDPR – spiega Andrea Corradini, responsabile del Servizio – e, cosa particolarmente importante, con un’attenzione alle specificità di ogni impresa. Ci siamo confrontati con il nostro mondo imprenditoriale per mettere a sistema un portale, studiato a livello Nazionale, per dare risposta alle esigenze delle imprese in termini di privacy”. Per le imprese più strutturate e quelle che, per la loro specifica attività, necessitano di un’attenzione particolare, sarà invece attivata una consulenza personalizzata molto più approfondita”.

Insomma, non solo un servizio, ma una vera e propria assistenza personalizzata per essere al fianco delle imprese nel processo di adeguamento alle nuove norme e di conseguenza dei relativi processi aziendali. Proprio per questo stiamo monitorando attraverso questionari ad hoc le necessità delle imprese in questo ambito”.

Nello specifico, le aziende che si rivolgeranno a CNA potranno implementare, gestire, archiviare la documentazione privacy, accedendo eventualmente anche a percorsi formativi pensati per tutte le figure coinvolte nel processo di adeguamento al nuovo regolamento europeo. Gli imprenditori saranno così in grado di assolvere in sicurezza alla gestione dei propri processi interni di gestione dei dati, anche in considerazione del fatto che il mancato rispetto dei nuovi obblighi comporta importanti rilevanti sanzioni”.