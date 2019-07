Lavoro: in Emilia-Romagna cresce il settore dell'agricoltura giovane

Le aziende agricole condotte da giovani in Emilia Romagna sono 2287, il 4% in più rispetto al primo trimestre del 2018. Lo comunica uno studio di Coldiretti Emilia Romagna su elaborazione dei dati di Unioncamere. Inoltre il comparto agricolo è l’unico, per quanto riguarda gli under 35, a far registrare dati in crescita, con industria, commercio, costruzioni e servizi tutti in calo rispetto al primo trimestre del 2018.

"Anche a livello nazionale – continua Coldiretti Emilia Romagna – le aziende agricole giovani sono l’unico comparto in crescita, ma fanno registrare un aumento percentuale del 2,7, poco più della metà della crescita emiliano romagnola."

Questi e altri temi verranno discussi durante la tavola rotonda che aprirà la serata conclusiva di Oscar Green 2019 e che avrà per titolo: “Agricoltura è futuro”. Alla discussione parteciperanno il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, l’Arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi, il prof. Felice Adinolfi e il presidente di Coldiretti Emilia Romagna, Nicola Bertinelli.