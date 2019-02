Collezioni filati dal Carpi Fashion System. Soddisdazione per l'esito della XXIV edizione

“Siamo molto soddisfatti per la riuscita di questa 24^ edizione, sia dal punto di vista della location, perfetta sia per gli espositori che a detta dei visitatori, che per il numero delle visite, 158, di maglifici, tessiture a maglia, uffici stile e buyers. Quindi ancora una volta il nostro ringraziamento va a Carpi Fashion System, al Comune, alle Associazione di categoria e a tutti i player che sostengono questa manifestazione importante per il territorio e ci permettono di poter usufruire della struttura. Ci auguriamo davvero che tutti questi sforzi sinergici, pubblici e privati, possano continuare”: con queste parole Fabio Bega, organizzatore di Collezioni Filati, commenta l’edizione che ha avuto luogo a Carpi, presso il Carpi Fashion System Center, il 30 e 31 gennaio.

Realizzata con il sostegno di Carpi Fashion System, la manifestazione fieristica dedicata ai filati per maglieria, organizzata da un gruppo di agenti di aziende leader nel settore, operanti da molti anni in Emilia-Romagna, ha visto la partecipazione di 16 uffici, in rappresentanza di 70 aziende, con le nuove proposte di filati per la Primavera/Estate 2020.

“Questa manifestazione – spiega il co-organizzatore Marco Vicenzi – nasce per la volontà di fornire un servizio sempre più particolareggiato ai maglifici della zona, anche e soprattutto ai clienti che, per questioni di tempo o distanza, non visitano Pitti Filati”

Gli uffici di rappresentanza che hanno partecipato sono: Acerbi-Ballerini, Alberto Righi, Andrea Rebecchi, Augusto Bonato, Bestessile, Eric Volta, Fili e Tessuti, I Filati, Filippo Giovanetti, Franco Severi, Galliano Bisi, Lugli e Notari, Magnani e Spinazzola, Marco Vicenzi, Massimo Rustichelli, Stecca e Bandieri.

Carpi Fashion System è il progetto di valorizzazione delle aziende del Distretto moda promosso dalle associazioni imprenditoriali del territorio, CNA, LAPAM-Confartigianato, Confindustria Emilia e dal Comune di Carpi, che ha goduto sin dalla sua nascita del determinante contributo di Fondazione CR Carpi.