A Carpi tutto pronto per la 24esima edizione di Collezioni Filati

Mercoledì 30 e giovedì 31 gennaio, dalle ore 9 alle 18 torna, a Carpi, presso il polo espositivo del Carpi Fashion System Center, Collezioni Filati, la manifestazione fieristica dedicata ai filati per maglieria, organizzata da un gruppo di agenti di aziende leader nel settore, operanti da molti anni in Emilia-Romagna. Giunta alla sua 24^ edizione, anche quest’anno la manifestazione fieristica si avvale del contributo di Carpi Fashion System - il progetto di valorizzazione delle aziende del Distretto moda promosso dalle associazioni imprenditoriali del territorio, CNA, LAPAM-Confartigianato, Confindustria Emilia e dal Comune di Carpi, che ha goduto sin dalla sua nascita del determinante contributo di Fondazione CR Carpi – sia per questa che per l’edizione estiva.

Saranno 16 gli uffici a esporre, in rappresentanza di 70 aziende. La manifestazione, che rappresenta un osservatorio per le nuove collezioni e le nuove proposte di filati per la Primavera/Estate 2020, è rivolta a maglifici, tessiture, buyers e uffici stile.

Attesi circa 150 visitatori. Collezioni Filati ha, come fine primario, il miglioramento del rapporto “agente-cliente”, e nasce dal desiderio di accrescere la professionalità dei partecipanti, attraverso un nuovo modo di interfacciarsi con la filiera tessile.

Gli uffici di rappresentanza partecipanti a questa edizione saranno: Acerbi-Ballerini, Alberto Righi, Andrea Rebecchi, Augusto Bonato, Bestessile, Eric Volta, Fili e Tessuti, I Filati, Filippo Giovanetti, Franco Severi, Galliano Bisi, Lugli e Notari, Magnani e Spinazzola, Marco Vicenzi, Massimo Rustichelli, Stecca e Bandieri.

“Il prossimo 30 e 31 gennaio – spiega Fabio Bega, che organizza la manifestazione insieme a Marco Vicenzi - si terrà la 24esima edizione di Collezioni Filati che, per il dodicesimo anno consecutivo, si appresta ad aprire i battenti, come consuetudine, la settimana successiva a Pitti Filati. Il Carpi Fashion System Center sarà, come dalla scorsa edizione, la location dell'evento, in cui verranno presentate le nuove proposte filati per le collezioni primavera/estate 2020. Come sempre il nostro ringraziamento va al Carpi Fashion System per il costante e fattivo supporto che ci assicura da 2 anni a questa parte"