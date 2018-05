Compro auto in contanti: la differenza tra truffatori e professionisti

Continua la truffa dei volantini «Compro auto in contanti»: non è difficile reperire annunci del genere «Acquistiamo auto usate pagamento immediato in contanti», spesso se la propria auto è in sosta in qualche parcheggio. Si tratta di un vero e proprio boom che sta interessando tutt’Italia, inclusa la zona di Modena: nei parcheggi proliferano bigliettini da visita che promuovono l’offerta della compravendita auto usate e pagamento cash.

Vendere la propria auto usata in questo modo è una scelta discutibile che può presentare non poche “insidie”. Cerchiamo allora di capire meglio che cosa si nasconde dietro la “truffa” dei volantini "compro auto in contanti" e come questi commercianti di strada si distinguono dai Compro Auto professionali, che al contrario offrono e garantiscono una transazione legale e sicura.

«Compro auto in contanti»: continua la truffa a Modena

«Acquistiamo auto usate pagamento immediato in contanti» ecco il contenuto di uno dei tanti volantini che sempre più spesso è possibile trovare sulla propria auto parcheggiata. Si tratta di un vero boom che sta interessando tutta zona del modenese: una soluzione discutibile che può presentare rischi e insidie per chi cerca di vendere un’auto in questo modo.

Ci sono state diverse denunce delle associazioni consumatori: la maggior parte dei “compro auto” non professionali propongono la messa a punto di una serie di illegalità. Spesso si cela un'organizzazione ben architettata a tavolino volta a comprare auto usate in Italia per rivenderle nell'Europa dell'Est: la compravendita è sempre poco trasparente e la frode “sta dietro l’angolo”. È facile cadere vittime di questo mercato che sta conoscendo un boom senza precedenti.

La maggior parte dei compratori sono raggiungibili mediante il telefono cellulare e questo comporta non poche difficoltà nel comprendere esattamente in quali zone operino.

Il copione dei commercianti di strada è sempre il medesimo: «Di che anno è?», «La vengo a vedere», «Pagamento cash subito», «Sarei interessato all’acquisto della sua autovettura. Anche con tanti km, incidentate, fuse senza garanzia e anche con fermo amministrativo».

Nella maggior parte dei casi i commercianti d’auto “di strada” propongono cifre inferiori, si mostrano fin da subito interessanti e pagano subito. Ma spesso ci sono brutte sorprese che sono confermate anche dai metodi sbrigativi come «andiamo in agenzia a fare il passaggio in giornata».

Durante le trattative i compratori di strada puntano soprattutto sulla loro disponibilità a pagare subito il cliente e rendono appetibile l’operazione di compravendita per quanti vogliono “sbarazzarsi” del proprio veicolo usato ricevendo subito cash.

Il passaggio di proprietà deve essere confermato dal Pra pubblico registro automobilistico, altrimenti se non vi è conferma l’auto continua a essere di proprietà del cliente che si rivolge a questi venditori “di strada”.

Per il pagamento capita che utilizzino banconote false in mazzetta: in questo modo non si riesce a distinguere tra soldi veri e falsi. Inoltre, viene spesso ignorata la legge anti riciclaggio che prevede un massimo di 3.000 euro per le transazioni in contanti, con sanzioni molto severe per chi viola la norma.

La soluzione al problema? Affidarsi solo ai Compro auto professionali: una scelta prudente

