Confesercenti lancia "ConApp", Pavullo online a 360 gradi

Pavullo on line con un'App che semplifica e facilita la vita quotidiana: è già scaricabile, per Android e iOS,CONAPP, l'Applicazione promossa da Confesercenti Area del Frignano e l'associazione "Sei di Pavullo se…" in grado di fornire tutta una serie di preziosi servizi sulla realtà del Frignano. Una realtà che offre davvero tanto: natura, cultura, divertimento, ristorazione e che può essere fruita al meglio con questa nuova App di servizi in grado di gestire il vivere quotidiano in totale libertà. Grazie a CONAPP è infatti possibile prenotare un tavolo al ristorante, consultare menù digitali, prenotare la propria pizza preferita comodamente seduti sul divano di casa, consultare e aderire alle offerte degli esercizi commerciali, prenotare la spesa a domicilio e tanto, tanto altro. Con CONAPP, in pochi click, sono a disposizione tutte le informazioni necessarie per il tempo libero, lo svago, i percorsi natura, i numeri utili e tutti i servizi che può fornire il territorio del Frignano, in qualunque momento.

All'interno di CONAPP è anche disponibile un Social Network dedicato alle recensioni in cui è possibile pubblicare foto, post e commenti. Non manca ovviamente una sezione dedicata agli eventi aggiornata quotidianamente, per consultare tutte le proposte che può offrire questa bellissima area. Al Frignano è inoltre dedicato un nuovo video promozionale, realizzato con la sponsorship di Confesercenti Area del Frignano. Disponibile al link https://bit.ly/2Z1gIna, nasce da un'idea di Confesercenti per promuovere e far conoscere l'ampia offerta del turismo verde del territorio, con tutta la sua gamma di iniziative, per rendere sempre più multimediale e fruibile l'Appennino modenese, anche a distanza.

"Siamo molto soddisfatti di questa collaborazione - commenta Matteo Tadolini, Presidente Confesercenti Area del Frignano - con l'Associazione "Sei di Pavullo se…" che si propone di trasferire on line, virtualmente, tutte le numerose proposte del nostro bellissimo territorio, con indicazioni utili a 360°, dalla ristorazione agli alberghi, dal commercio all'artigianato. Anche Confesercenti inserirà l'ampia gamma di soluzioni e servizi che propone per le piccole e medie imprese dentro a CONAPP, vetrina virtuale in cui i nostri associati avranno l'opportunità di promuoversi e farsi conoscere. Questa App costituisce quindi un prezioso strumento grazie al quale, mai come quest'anno, il nostro Appennino può venire riscoperto, anche per via del Covid e delle seconde case che vanno ripopolandosi e può consentire di promuovere e valorizzare Pavullo e l'intera area del Frignano. Così come il nuovo video promozionale, la cui realizzazione abbiamo sollecitato fin da marzo: l'idea infatti è nata in tempo di Coronavirus quando eravamo impossibilitati a muoverci ma c'era comunque la voglia di supportare e far conoscere il nostro territorio, in cui crediamo tanto".