“Armoniosamente”, concerto per organo e scoperta del borgo antico di Pompeano

È un ricco programma che percorre il Rinascimento e tutto il periodo barocco a dare vita al concerto che l'organista Giorgio Revelli terrà mercoledì 21 agosto, alle 21, nella chiesa parrocchiale di San Geminiano a Pompeano di Serramazzoni. Il concerto, che fa parte della rassegna “ArmoniosaMente”, inizia alle 21 e sarà preceduto, alle 20, da una conferenza itinerante alla scoperta del borgo antico di Pompeano tenuta da Pierluigi Piumi (ritrovo ai piedi della salita del castello). Come tutti gli appuntamenti della rassegna, il concerto e la visita sono a ingresso libero e gratuito.

L'organista aprirà la serata con un Magnificat del compositore cinquecentesco Girolamo Cavazzoni per poi proporre alcune musiche per danze e canzoni di autori attivi a cavallo tra il Cinquecento e il Seicento come Giovanni Picchi, Girolamo Frescobaldi e Bernardo Storace. Revelli entrerà, quindi, nel Settecento con brani di Johann Fux, maestro di cappella alla corte di Vienna, Giuseppe Sellitto, gli spagnoli padre Antonio Soler e José De Nebra, fino ad affacciarsi al classicismo con Domenico Cimarosa.

Giorgio Revelli è organista, clavicembalista e direttore di coro. È cresciuto musicalmente in Francia e ha compiuto gli studi musicali al Conservatoire National de Région de Nice. Dal 2007 è titolare del grande organo Locatelli – Bossi nella basilica del Sacro Cuore in Bussana di Sanremo, oltre a essere direttore artistico dei festival internazionali “Serate organistiche leonardiane” del Duomo di Imperia Porto Maurizio e “Appunti Sonori”. Dal 2016 è anche responsabile degli eventi culturali musicali e direttore del coro del Duomo Concattedrale San Maurizio di Imperia Porto Maurizio. La sua attività concertistica lo porta ad esibirsi regolarmente in Italia, in Europa, America e Canada in collaborazione con festival, teatri ed enti culturali di prestigio internazionale. Dal 2001, con la chitarrista Sara Gianfelici, compone il duo “Ariel 414” nelle due rare formazioni di chitarra e cembalo, e chitarra ed organo eseguendo in tutta Europa brani della tradizione classica e nuove composizioni a loro dedicate da Andrea Mati.

Giunta all’8ª edizione, “ArmoniosaMente” è il cartellone in cui sono confluite le rassegne musicali “Lungo le antiche sponde” (alla 21ª edizione), e “Armonie fra musica e architettura (alla 32ª edizione). La rassegna nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Culturale Cantieri d’Arte e l’Associazione Amici dell’Organo “Johann Sebastian Bach”, con la direzione artistica di Davide Burani e Stefano Pellini, ed è promossa dai Comuni, dalle associazioni e dalle parrocchie ospitanti, con il contributo di Regione Emilia Romagna, Bper Banca e Lapam.