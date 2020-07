Confapi Emilia nomina Roberta Magnani vicedirettrice alle politiche commerciali

Roberta Magnani è stata nominata vicedirettrice con delega alle politiche commerciali e alle relazioni associative di Confapi Emilia, affiancando Claudio Zamparelli, confermato nella carica di vicedirettore a presidio dell’area economico finanziaria e fiscale dell’associazione.

Si consolida così il processo di rinnovamento e crescita della struttura di Confapi Emilia sempre guidata dal Direttore Generale Stefano Bianchi.

Entrata in Confapi Emilia nel 1998, Roberta Magnani vanta una lunga presenza ed esperienza in associazione, avendo sempre dimostrato, nel corso degli anni, le sue capacità professionali, da tutti apprezzate. Nel 1999 assume il ruolo di responsabile dell’ufficio relazioni associative per le zone di Modena, Reggio Emilia, Parma e Bologna.

Nell’annunciare questa nomina, il Presidente Giovanni Gorzanelli, esprime “soddisfazione per questa scelta condivisa da tutto il Consiglio Direttivo e dalla Giunta di Confapi Emilia quale naturale valorizzazione del percorso compiuto da Roberta Magnani all’interno dell’Associazione che l’ha portata a maturare una profonda conoscenza del sistema della piccola e media industria del territorio emiliano. La professionalità, la conoscenza associativa e la dedizione al lavoro dimostrate da Roberta nella sua lunga carriera associativa ci permetteranno di rafforzare il nostro percorso di crescita e di garanzia in termini di rappresentanza delle Piccole e Medie Industrie del territorio emiliano”.