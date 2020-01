Confcommercio, il nuovo segretario generale è Alberto Crepaldi

Nuovo vertice per la Confcommercio di Modena. Il consiglio direttivo ha nominato all'unanimità il nuovo segretario generale: è Alberto Crepaldi, che per l'associazione continuerà ad occuparsi dei rapporti coi media.

Classe 1970, laurea in legge, specializzazione in relazioni internazionali, master in gestione e strategia d'impresa, giornalista professionista, Crepaldi segna nel mondo associativo un'esperienza di oltre 15 anni e ha fatto il suo ingresso nel 2009 in Confcommercio, dove ha già ricoperto diversi ruoli: segretario della città capoluogo, responsabile della comunicazione e delle relazioni esterne, portavoce della presidenza.

"La scelta di Crepaldi- afferma il presidente provinciale Tommaso Leone- va nel segno della specializzazione". Sorride il diretto interessato: "Ringrazio per la fiducia la presidenza, con la quale ci attende un lavoro importante perchè Confcommercio Modena sappia essere interprete efficace dei bisogni delle imprese del nostro territorio e sia interlocutore sempre più credibile delle amministrazioni e del complesso dei nostri stakeholders".

