Le associazioni del commercio insistono: "Devono riprendere anche le fiere di paese"

"In questo mese e mezzo di riapertura dei mercati riteniamo che le cose siano andate al meglio - commentano ANVA Confesercenti e FIVA Confcommercio - anche a livello di situazione sanitaria generale, quindi non comprendiamo, pur in presenza delle Linee Guida Regionali, perché non possano essere nuovamente attivate anche le fiere".

Le associazioni ritengono che ulteriori ritardi non siano giustificabili: "I nostri operatori specializzati nelle fiere sono fermi da oltre quattro mesi e c'è tanta, tanta necessità e tanta voglia di ripartire", proseguono da ANVA Confesercenti e FIVA Confcommercio.

"Le fiere di paese rappresentano un presidio e aiutano a riprendere quel senso di normalità che, per molti versi, si è perso, a dispetto di una situazione che rimane sotto controllo, soprattutto nella nostra Regione", concludono. "Chiediamo quindi alle Amministrazioni interessate di ripristinare al più presto il normale svolgimento delle fiere".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nei giorni scorsi è stata quindi inviata una lettera ai Sindaci di tutta la Provincia in cui le Associazioni propongono la ripresa delle fiere nei vari territori comunali nelle tradizionali date definite, prevedendo l'importante presenza del commercio ambulante. Purtroppo la situazione è però di difficile soluzione: moolti di questi eventi richiedono infatti un'organizzazione complessa che coordina più soggetti, oltre agli enti locali, alcuni dei quali stanno incontrando difficoltà sia di carattere economico che soprattutto organizzativo.