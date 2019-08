Consegne a domicilio di Carrefour in sei comuni modenesi, gratis per le mamme

Anche a Modena e provincia è arrivato il servizio di Carrefour Italia che, nell’ambito del programma Act for Food, ha attivato per le donne in gravidanza e i neogenitori la possibilità di usufruire della consegna a domicilio gratuita della spesa online su carrefour.it,vindipendentemente dall'importo totale degli ordini. Il vantaggio sarà attivo fino al compimento del primo anno del bambino.

“Crediamo importante continuare ad ascoltare attivamente le esigenze dei nostri clienti per realizzare servizi che, in ottica omnicanale, possano contribuire alla creazione di una rete a supporto di tutte le famiglie, rispondendo ai bisogni di un target di clienti sempre più ampio e diversificato. Questa la reason why che ci motiva, ogni giorno, nelle nostre scelte aziendali che mettiamo in atto per garantire una shopping experience innovativa e sempre più orientata al cliente”Commenta Enrico Fantini, E-Commerce & Digital Transformation Director di Carrefour Italia.

Il servizio è attivo in 6 comuni della provincia di Modena - Modena, Piumazzo, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola - e si inserisce all’interno delle azioni “Act for Food”, il programma internazionale che racchiude l’insieme delle azioni e degli impegni intrapresi da Carrefour a livello locale per creare consumatori più consapevoli, sostenibili ed orientati ad una sana e corretta alimentazione".