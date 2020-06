Estate. Consegna a domicilio di farmaci, torna il servizio delle Farmacie Comunali-LloydsFarmacia per over '65

Dal 15 giugno fino al 31 agosto 2020, il servizio di consegna gratuita a domicilio, dedicato a cittadini over '65, si rinnova ed è disponibile presso 14 Farmacie Comunali-LloydsFarmacia. L’iniziativa è pensata per supportare la fascia di popolazione più fragile nei mesi più caldi dell’anno, e per manifestare vicinanza a tutta la cittadinanza, in questa fase di ripresa, comunque delicata e difficile. L’iniziativa vede per i mesi di giugno e luglio la partnership con Bayer Italia.

Come fare richiesta?

È possibile attivare la consegna domiciliare o il servizio di ‘prenotazione&ritiro in Farmacia’ attraverso l’APP Lloyds o contattando la LloydsFarmacia preferita. Le modalità di accesso al servizio sono pensate per agevolarne e incentivarne il più possibile l’utilizzo. Il servizio offre ai cittadini la possibilità di ricevere, direttamente a casa, farmaci e parafarmaci. I vettori dedicati alla consegna a domicilio sono tenuti a rispettare il protocollo igienico sanitario di protezione, che prevede azioni e dispositivi dedicati. Per l’attivazione del servizio è sufficiente scaricare l’App LloydsFarmacia, procedendo poi con la richiesta di consegna, o in alternativa contattare la LloydsFarmacia preferita.



L’iniziativa viene ulteriormente rinnovata in prospettiva dei mesi più caldi dell’anno e del protrarsi di una fase delicata e complessa per l’intera cittadinanza, a causa della pandemia, sia pure in fase di progressivo contenimento, e rinnova l’impegno ad offrire servizi mirati alla popolazione.



“Anche in prossimità di un’estate per forza di cose così particolare, desideriamo rinnovare e confermare, giorno per giorno, il nostro grazie, il nostro impegno e la nostra vicinanza a tutta la cittadinanza e al sistema-Paese. Si tratta di un’Italia che affronta una sfida inedita e cruciale nel ‘prendersi cura di sé’. Un’Italia in cui vediamo la speranza e la forza per affrontare insieme il presente e guardare più che mai al futuro.” È il commento di Domenico Laporta, Amministratore Delegato LloydsFarmacia.

Prenota e ritira in farmacia

Oltre al servizio di consegna gratuita a domicilio, è attivo anche il servizio di ‘prenotazione&ritiro in Farmacia’ che dà la possibilità di prenotare tramite App LloydsFarmacia dedicata e di ritirare poi in farmacia. Sarà possibile utilizzare questo servizio di ‘prenotazione&ritiro’ in Farmacia, disponibile gratuitamente, in 206 LloydsFarmacia.

Consulta l’elenco delle farmacie aderenti.