Fabbriche aperte per smaltire le giacenze nei magazzini, c'è l'ordinanza

Mele scorse ore è stata accolta la richiesta di una vasta parte del mondo produttivo, che lamentava la necessità proseguire l'attività per spedire le lavorazioni ultimate e garantire così tutto il processo di vendita. Una possibilità che era stata fornita per un periodo limitato a pochi giorni dopo il Decreto del 22 marzo che stabiliva il lockdown, ma che evidentemente necessitava di tempi maggiori.

Una richiesta avanzata in modo particolare, per il territorio modenese, dal settore ceramico: nei piazzali e nei capannoni di Sassuolo e dintorni, infatti, giace ancora un gran numero di piastrelle destinate al mercato italiano e a quello estero che sono in attesa di poter essere caricate sui camion e la cui mancata consegna si traduce in un ulteriore e ben evidente danno per le imprese.

Le pressioni del mondo politico e imprenditoriale si sono concretizzate nell'ordinanza adottata ieri sera a firma del Ministro della Salute Roberto Speranza e del presidente della Regione Stefano Bonaccini, che prevede norme particolari per l'Emilia-Romagna fino al 13 aprile. All'ultimo punto del primo articolo si legge che in tutto il territorio regionale è "autorizzata la vendita nel territorio nazionale ed estero esclusivamente delle scorte di magazzino di attività di impresa già sospese", con impiego di personale in lavoro agile" o, se necessaria la presenza, con modalità organizzative che garantiscano le misure anti-contagio previste nei protocolli per la sicurezza indicati dalle normative in vigore.

Gli addetti alla logistica potranno dunque tornare al lavoro per il tempo necessario a concludere le spedizioni. L'ordinanza auspica l'impiego di personale in "lavoro agile", ma consente ovviamente la presenza fisica dei lavoratori - non potrebbe essere altrimenti - nel rispetto dei protocolli di sicurezza e del distanziamento imposto a prescindere dalla normativa anticontagio.