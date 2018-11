Coop vende i distributori di benzina, 63 stazioni passano a Vega Carburanti

Prosegue il Piano Strategico di Coop Alleanza 3.0, che negli ultimi mesi si trova a dover prestare particolare attenzione ai propri conti e che ha quindi scelto di cedere alcune società per fare cassa. Dopo l'annuncio relativo alle vendita delle quote di maggiornaza di Farmacie Comunali Spa, ora tocca ad un'altra recente acquisizione del colosso della grande distribuzione, ovvero le stazioni di rifornimento gestite dalla controllata Carburanti 3.0.

E' infatti ufficiale la cessione del 100% della società a Vega Carburanti, azienda attiva nel nordest con una cinquantina di stazioni di servizio sparse tra Veneto e Friuli, ma anche il Lombardia e Piemonte. Un numero destinato a raddoppiare ora che la società gestirà le 63 aree di servizio Coop, attive da circa 3 anni e finora capaci di garantire buone performance a livello economico.

I dettagli finanziari non sono stati resi noti ad oggi, ma l'accordo prevede diverse clausole di garanzia, in particolar modo per la conferma del posto di lavoro degli attuali dipendenti - circa un centinaio - e il mantenimento della denominazione Enercoop per le aree di servizio, almeno per i prossimi 3 anni.