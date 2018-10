Iscom Formazione, al via i corsi professionalizzanti per oltre 250 allievi

Qualità della formazione per un lavoro qualificato: è questo l’obiettivo che si prefiggono i corsi di Iscom Formazione di Modena. Sono infatti oltre 20 i percorsi attivati nei mesi di Settembre ed Ottobre rivolti a giovani e adulti disoccupati ai quali se ne aggiungeranno altri nelle prossime settimane: riguardano specializzazioni nel settore informatico ma anche acquisizione di nuove competenze di marketing 4.0 o la qualificazione di personale per la moderna ristorazione o per la meccanica, fino alle abilitazioni per l’accesso alle professioni. I percorsi formativi hanno una durata variabile dalle 50 alle 800 ore e sono come sempre strutturati in una fase di teoria, in una di laboratorio e di stage in azienda.

A Settembre per quanto riguarda i corsi professionalizzanti sono stati attivati diverse iniziative formative, fra queste un corso per aspiranti Chef di 300 ore con stage aziendale, un corso per aspiranti Pasticceri (200 ore con stage) ed un Corso di Barman Professionale (60 ore) per quanto riguarda il settore dell’enogastronomia, nel settore della metalmeccanica un corso di Saldatura/Carpenteria (150 ore con stage) un Corso per Operatori su Macchine Utensili CNC (150 ore con stage) , un Corso di Lettura ed Interpretazione del Disegno Meccanico (50 ore) ed un Corso di “Automazione e programmazione PLC Siemens” (60 ore).

Nel settore dell’Amministrazione un Corso di “Amministrazione del personale e Buste Paga” ed un Corso di “Contabilità Aziendale”, mentre per quanto riguarda le abilitazione professionali sono stati avviati un Corso per la “Somministrazione di alimenti e bevande” per aspiranti imprenditori e un corso per “Accompagnatore Turistico” replicato nel mese di Novembre per via delle numerose richieste pervenute.

La nuova programmazione formativa di Iscom comprende, inoltre, corsi gratuiti cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione. Nello specifico un corso per “Operatore di magazzino specializzato nel settore agro-alimentare” iniziato a Settembre di 600 ore con stage aziendale ed un Corso per “Operatore di Panificio e Pastificio esperto in farine alternative” anch’esso di 600 ore con partenza il 25 di Novembre.

Oltre a questi due percori la Regione ha concesso l’autorizzazione per l’avvio di un Corso post-diploma dal titolo “Tecnico esperto in gestione e ottimizzazione dei progetti per la Logistica 4.0” di 500 ore con stage aziendale e un corso di Specializzazione IFTS per “Tecnico Multimediale esperto in video-making strategie visual per i social media” di 800 ore con stage.