CNI-ECIPAR Modena organizza un corso gratuito Tecnico esperto in sistemi industriali automatizzati e robotizzati, 800 ore di formazione, stage, laboratori e visite guidate.

La rivoluzione tecnologica avanza inesorabilmente e le aziende sono in cerca di tecnici sempre più specializzati.Il progetto forma una figura professionale in grado di programmare, sviluppare e manutenere sistemi industriali automatizzati e robotizzati usando i più diffusi e aggiornati software di automazione industriale e robotica. La figura si distingue per la capacità di integrare in modo innovativo competenze meccaniche, elettriche, elettroniche e pneumatiche.

Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un Certificato di specializzazione tecnica superiore in Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali.

ISCRIZIONI APERTE FINO AL 02/11/2018, per iscriversi è necessario presentare domanda a:CNI-ECIPAR soc. cons a r.l. via Malavolti, 27 – Modena.Il modulo d’iscrizione è scaricabile dal sito: www.cniecipar.com.

Op. 2018-9723/RER approvata con deliberazione di Giunta

Regionale n. 892 del 18/06/2018 e cofinanziata con risorse del Fondo

Sociale Europeo e della Regione Emilia Romagna.