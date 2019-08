Corte dei Conti, Modena prima nella graduatoria sui controlli finanziari

Modena è in testa nella classifica sull'analisi del sistema dei controlli interni degli enti locali. La graduatoria, stilata dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti nella Relazione 2019, è relativa all’esame delle relazioni annuali riferite al 2017 di 852 amministrazioni pubbliche con 747 Comuni sopra i 15 mila abitanti e 105 enti di area vasta, tra Province e Città metropolitane.

In particolare, a Modena viene attribuito un indice dello 0,66 in una scala dove l’ultimo degli enti locali è a 100, per il secondo in classifica, il Comune di Mirano, l’indice è del 3,42 per cento.

Tale graduatoria che vede il nostro comune in cima è basata sull’analisi dei diversi aspetti che caratterizzano i controlli interni e sugli aspetti salienti della gestione: dalla regolarità amministrativa e contabile agli equilibri finanziari, fino agli organismi partecipati. Sulla base di queste analisi, la Corte dei Conti ha stimato il “rischio di controllo” risultante dalla capacità di ciascuna delle Amministrazioni locali di prevenire, individuare e correggere le irregolarità gestionali e gli errori contabili più significativi.

“153 enti rientrano nella classe di merito a basso rischio perché presidiano, con approccio olistico ed integrato, tutti i tipi di controlli – scrive la Corte dei Conti - senza manifestare particolari criticità nei diversi settori. Tra loro figurano enti come il Comune di Modena i cui moduli di controllo sono frutto di una consolidata tradizione e che meritano di essere riconosciuti come le best practice dei controlli interni italiani. Questi enti riescono a identificare, misurare, monitorare e gestire le principali criticità gestionali in un’ottica di salvaguardia degli equilibri finanziari e del patrimonio dell’Ente.”

Tra i 153 enti di eccellenza ne sono presenti altri 22 della regione Emilia-Romagna: quarto nella graduatoria è Fidenza, sesto Riccione, il primo capoluogo dopo Modena è Reggio Emilia al 17° posto, otto dei quali della provincia di Modena: Maranello, Formigine, Fiorano, Castelfranco, Carpi, Nonantola, Vignola e l’Amministrazione provinciale.