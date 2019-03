Daniele Gilioli eletto per acclamazione nuovo presidente di Confcommercio Carpi

Daniele Gilioli è il nuovo presidente Confcommercio di Carpi Novi e Soliera. Succede a Tommaso Leone, divenuto nel mese scorso presidente provinciale. Dal 1991 socio amministratore con il fratello Roberto della 'GILIOLI 1921 SRL', ditta fondata dal nonno, proseguita poi dal padre Giorgio,che a sua volta è stato in passato presidente e consigliere della medesima delegazione di Confcommercio.

Gilioli Daniele è risultato eletto per acclamazione da una nutrita assemblea di associati assieme al nuovo consiglio direttivo, così composto: Daniele Abba, Barbara Malagoli, Filippo Lugli, Stefania Sacchi, Elena Annovi, Bolognesi Daniele Bolognesi, Alberto Allegretti, Romero Bellentani, Raffaele Porro, Marco Rizzardi, Luca Semellini.

L'assemblea che ha eletto Gilioli è stata anche l'occasione per un confronto con il neo assessore al commercio di Carpi Stefania Gasparini su una serie di temi ed in particolare la discussione è avvenuta sul progetto di allargamento della ZTL, sui nuovi insediamenti commerciali destinati alla media e grande distribuzione nella zona sud di Carpi e sulle attività di animazione e la loro calendarizzazione.

"Gilioli 1921"

La 'GILIOLI 1921' nasce come negozio di articoli di cartolibreria nella centralissima p.zza Martiri, per trasferirsi in C.so A. Pio, dove si è perfezionata la trasformazione in multistore di alta gamma, con prodotti di nicchia che spaziano dagli accessori per la casa e per l'ufficio, agli accessori dell'abbigliamento, ad articoli di pelletteria e di valigeria.