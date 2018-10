A Modena i turisti aumentano del 2,4%. Investimenti anche sul turismo bianco

Continua il boom turistico delle città d’arte dell’Emilia-Romagna: +12% gli arrivi e +10,1% le presenze nei primi 8 mesi di quest’anno. A dirlo i dati dell’Osservatorio turistico di Unioncamere elaborati da Trademark Italia. Una crescita che riguarda sia la clientela italiana (+12,9% gli arrivi, +9,7% le presenze) che quella internazionale (+10,8%, +10,6%), con in particolare l’aeroporto Marconi di Bologna che fa registrare un movimento di oltre 5,7 milioni di passeggeri alla fine di agosto, in crescita del 4,2% sullo stesso periodo del 2017.

Non fanno eccezione il capoluogo regionale insieme a Modena, ormai da un anno riuniti in un'unica Destinazione turistica per coordinare in modo efficace l’attività di promozione e valorizzazione territoriale. Nel periodo gennaio-agosto, infatti, Bologna e provincia hanno visto un aumento degli arrivi del 6,8% e del 9,9% per i pernottamenti. A Modena crescono del 2,4% gli arrivi e del 5,5% i pernottamenti (dati Istat).

Numeri illustrati oggi a Bologna in occasione della seconda giornata di “Destinazione Emilia-Romagna: tre giorni di viaggi, ascolto e proposte”, il tour nei territori che fino al 17 ottobre vede impegnati il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l’assessore al Turismo, Andrea Corsini, in un fitto calendario di incontri con gli operatori del comparto turistico e le istituzioni. Per un confronto sulle prospettive di un settore che sta vivendo un’altra stagione particolarmente positiva: 47,6 milioni le presenze complessive da gennaio ad agosto, in aumento del 3,3% rispetto al pur ottimo andamento del 2017, che aveva chiuso con il risultato record di 57 milioni di presenze complessive (dati Unioncamere/Trademark Italia).

“Continueremo a investire sul turismo- ha spiegato il presidente Bonaccini- per assecondare il grande lavoro che viene fatto quotidianamente da chi opera in un settore che già vale oltre l’11% del Pil regionale. Ma possiamo crescere ancora, insieme ai territori, superando ogni logica di concorrenza e valorizzando il tanto che l’Emilia-Romagna offre, dalla Costa all’Appennino, dalla cultura alle città d’arte, dalla Food alla Motor e alla Wellness Valley. Proprio in una prospettiva di collaborazione tra i territori, sta entrando nel vivo il Piano straordinario di interventi per il sostegno agli impianti sciistici che interesserà il comprensorio del Monte Cimone nel modenese e la stazione del Corno alle Scale nel bolognese, grazie al quale mettiamo a disposizione 13 milioni di euro nel triennio 2018-2020. Investimenti importanti a sostegno del turismo invernale e verde, per lo sviluppo dei nostri territori montani”.

“Dall’Expo abbiamo promosso il sistema turistico e l’immagine di Modena dal “Ferrari a Pavarotti Land”, dallo slow food alle fast cars, la meraviglia del Duomo e del sito Unesco, la storia Estense – sottolinea il sindaco di Modena e presidente della Provincia Gian Carlo Muzzarelli - ora la convenzione tra Modena e Bologna è una grande sfida: dalla competizione alla collaborazione e ad una promozione comune, partendo proprio da motori, enogastronomia, sport invernali e grandi eventi”.

La nuova funivia Doganaccia-Corno alle Scale e gli interventi di riqualificazione degli impianti esistenti

L’intervento principale del Piano sugli impianti sciistici, la nuova funivia Doganaccia-Corno alle Scale, riguarda il collegamento tra l’Emilia-Romagna e la Toscana e in particolare tra la stazione del Corno alle Scale e il Lago Scaffaiolo, località da cui partirà la seconda parte del collegamento, cioè l’impianto Lago Scaffaiolo e stazione Doganaccia, intervento riguardante la Regione Toscana. A questo si aggiungono quelli relativi alla sostituzione di seggiovie ormai obsolete, la revisione degli impianti sciistici, il miglioramento e la costruzione di baby park.

A breve l’approvazione delle concessioni dei finanziamenti ai Comuni di Sestola, Fanano, Montecreto e Riolunato per quanto riguarda la stazione invernale del Cimone; quelli di Frassinoro e Lama Mocogno per altre due stazioni più piccole ancora sul Cimone; il comune di Lizzano in Belvedere per l’area della stazione Corno alle Scale.

“Un impegno per il turismo in Appenino che continua – spiega l’assessore Corsini-. Dal 2015 le risorse che abbiamo investito sia per interventi strutturali che per contributi alle spese di gestione degli impianti sciistici ammontano a 11 milioni di euro. Vogliamo sostenere e rafforzare il buon andamento del turismo in Appennino, anch’esso in crescita, come confermano i dati ad agosto con un +4,5% degli arrivi e un +6,5% delle presenze”.