L'onda lunga di Expo, a Modena turisti cresciuti del 50% in quattro anni

Negli ultimi quattro anni i turisti in provincia di Modena sono aumentati quasi del 50 per cento (48,72), a fronte della crescita media regionale del 23,2; i pernottamenti in provincia di Modena crescono del 40 per cento circa (39,9) mentre in Regione la crescita è del 14,4. I dati 2018, finora inediti, confermano il trend di crescita con circa 670 mila turisti in provincia di Modena (+1,3% rispetto al 2017) e 1, 6 milioni di pernottamenti con una crescita del 6,3% sul 2017, superiore alla crescita media regionale (1,4).

Si osserva inoltre una crescita di turisti dall’estero (2,6%) maggiore rispetto a quella degli italiani (0,7%), mentre il trend è opposto per i pernottamenti: + 7% rispetto al 2017 per gli italiani e + 4,8 % per quelli esteri. Aumenta la permanenza media in provincia di Modena, che nel 2018 passa da 2,2 a 2,3 notti. L’aumento dei turisti da fuori Italia è confermato anche dai dati del sito Unesco patrimonio dell’umanità di piazza Grande (in Ghirlandina + 70% rispetto al 2015).

Complessivamente nel contesto regionale la provincia di Modena presenta la più alta percentuale di crescita di turisti negli ultimi quattro anni, mentre si colloca al terzo posto per la crescita dei pernottamenti.

Al turismo a Modena e le sue prospettive è dedicato il convegno a invito “Modena e Provincia: il turismo è realtà. Analisi, tendenze e progetti”, che si svolge nella mattinata di mercoledì 13 marzo al Teatro San Carlo di Modena. Il convegno parte dai risultati ottenuti con le azioni intraprese da enti, istituzioni e privati a partire da Expo 2015, per condividere nuove linee strategiche da sviluppare per il turismo.

Organizza il Comune di Modena, in collaborazione con Camera di Commercio, Fondazione Cassa di risparmio e Provincia di Modena. L’appuntamento si inserisce in un progetto voluto dagli enti per lo sviluppo di un piano di marketing strategico per Modena e provincia e il titolo nasce dalla considerazione che i dati sui flussi turistici a Modena testimoniano, appunto, che il turismo è realtà, con un andamento positivo dal 2015 a oggi sia in città che in provincia, grazie a un lavoro portato avanti nel corso di questi anni. Il convegno vuol essere un momento di condivisione con tutti gli attori locali, pubblici e privati, dei settori turismo, cultura, economia, formazione, che a vario titolo sono interessati allo sviluppo turistico del territorio.

I lavori che hanno portato al convegno di mercoledì 13 marzo sono iniziati a luglio 2018 con un’analisi durata alcuni mesi commissionata dalla Camera di Commercio di Modena all’agenzia di comunicazione Mailander. L’analisi ha evidenziato i punti di forza e di debolezza del territorio – in termini di governance, prodotti turistici e comunicazione – oltre al contesto generale dell’offerta e del sistema turistico locale. Partendo dai risultati emersi, si sta ora lavorando a un piano di marketing strategico del turismo del territorio modenese, commissionato dal Comune di Modena con la collaborazione della Fondazione Cassa di risparmio di Modena, che si concluderà nei prossimi mesi. L’obiettivo è potenziare le azioni in materia di turismo in funzione dei positivi e costanti tassi di crescita registrati in questi anni.