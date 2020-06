Deliveroo attiva le consegne in 19 nuove città: c'è anche Mirandola

Deliveroo preme sull’acceleratore. La “fase 3” della piattaforma leader dell’online food delivery entra nel vivo e riparte l’espansione territoriale. Alle 175 città nelle quali è già possibile ordinare cibo a domicilio attraverso l’App, si aggiungono infatti 19 nuove città in cui Deliveroo è arrivato a fine maggio e arriverà nel corso del mese di giugno. Tra queste anche Mirandola.

“Ciascuno di noi si augura che tutti i ristoranti possano ripartire al più presto e anche noi vogliamo fare la nostra parte per sostenere un settore strategico sul quale insiste il nostro business. Stiamo aprendo nuove città e saremo presenti in ben 194 città entro giugno. Espansione, asporto e mance sono strumenti che aiuteranno il comparto della ristorazione nella ripresa” dichiara Matteo Sarzana, General Manager Deliveroo Italy. “In questi mesi abbiamo già fatto molto, aiutando i ristoranti con interventi mirati e sotto il profilo della liquidità. Vogliamo coinvolgere sempre più consumatori, per sostenere insieme i ristoranti. Abbiamo dimostrato di essere un servizio essenziale. Vogliamo essere una delle chiavi per tornare alla normalità”.

A Mirandola si realizzerà anche la partnerhip con McDonald’s, che Deliveroo ha avviato da tempo e che nel capoluogo della Bassa riguarderà il ristorante di via Agnini.

I ristoranti interessati a diventare partner di Deliveroo possono fare richiesta via web su https://restaurants.deliveroo. com/it-it/