Connettere le macchine industriali nella logica 4.0, le opportunità per le imprese

Connettere le macchine industriali nella logica industria 4.0 e le nuove opportunità offerte del Piano nazionale per il 2018. Saranno questi gli argomenti al centro dell’incontro promosso da Fondazione Democenter per mercoledì 21 Febbraio, alle ore 16, presso la propria sede di via Vivarelli 2, all’interno del campus di ingegneria Enzo Ferrari.

I destinatari dell’attività sono tecnici, amministratori e responsabili delle imprese impegnate a sviluppare le tecnologie proprie di industria 4.0 e quindi potenzialmente interessate ad accedere alle relative agevolazioni.

Nel 2017, infatti, il Ministero per lo Sviluppo Economico ha avviato il piano nazionale Industria 4.0. La ricaduta più diretta di questo piano è stata la possibilità di ammortizzare al 250% (iperammortamento) le macchine industriali funzionali alla fabbrica digitale, con la conseguenza di un aumento di oltre il 45% (fonte: Ucimu) degli ordini interni di macchine utensili italiane rispetto all’anno precedente. Alla luce di questo successo, la misura è stata confermata per il 2018, ma con l’introduzione di importanti novità relative in particolare alla formazione.

Inoltre, dal contatto quotidiano con le aziende si percepisce che l’esigenza di interconnettere le macchine, che è alla base dell’Industria 4.0 e che costituisce una delle condizioni indispensabili per godere delle agevolazioni, rimane ancora un concetto non del tutto chiaro e in molti casi ancora, di fatto, inattuato. Grazie al coinvolgimento di una startup innovativa specializzata nelle applicazioni per l’internet-of-things, nel corso dell’incontro si chiarirà quindi il concetto di interconnessione delle macchine, presentando casi concreti e fornendo indicazioni pratiche su come realizzare una fabbrica digitale.

Il programma prevede l’apertura alle 16,00 con una breve introduzione di carattere generale da parte di Marco Padovani, responsabile area meccanica di Democenter. Seguirà l’illustrazione del Piano 2018 e relative novità ad opera di Giovanna Di Donato, Fondazione Democenter. Quindi Aldo Campi, di Stoorm5, parlerà di come connettere le macchine industriali nella logica di Industria 4.0. Ci sarà spazio anche per chiarire dubbi e rispondere ad esigenze specifiche poste dalle imprese presenti.