A Castelnuovo torna il teatro dialettale con la rassegna “A la dmanga dàp mezdè”

“A la dmanga dàp mezdè”, ovvero “alla domenica dopo mezzogiorno”: la tradizione a Castelnuovo chiama a raccolta tutti gli appassionati di teatro per la rassegna dedicata alla commedia dialettale. Anche nel 2019 gli spettacoli vanno in scena al Circolo Arci Ex Stazione di via Matteotti e anche per questa diciottesima edizione sono attesi centinaia di spettatori, per un appuntamento divenuto un ormai classico irrinunciabile per tante persone, non soltanto a Castelnuovo.

Il secondo spettacolo è in programma domenica 20 gennaio alle 15, sempre al Circolo Arci Ex Stazione e sempre con un biglietto del costo di 5 euro: in scena Enzo Fontanesi e Antonio Guidetti che presentano “Sa pretendet.... la luna”. Per consultare il cartellone completo con tutti i titoli della rassegna vi rimandiamo al sito del Comune.