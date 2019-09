Dinamic Oil Bomporto, stato di agitazione dei lavoratori

Stato di agitazione richiesto dai lavoratori della Dinamic Oil di Bomporto, che conta nello stabilimento oltre 200 addetti.

L’azienda, fondata nel 1970, produce argani per sollevamento e riduttori epicicloidali, con una struttura internazionale con unità produttive in India e Cina, e filiali commerciali in Europa, America e Asia ed una contrattazione aziendale storica che nel 2019 i lavoratori vogliono adeguare alle sfide del futuro.

Rsu e Fiom-Cgil hanno presentato le richieste dei lavoratori. In data odierna anche a fronte di una congiuntura internazionale in forte rallentamento l’azienda chiede di differire al 2020 le poste economiche richieste dai lavoratori garantendo per quest’anno l’ultravigenza della contrattazione storica.



Rsu e Fiom-Cgil al tavolo di trattativa hanno invece chiesto il contratto e i suoi effetti già a partire dal 2019 concetto sostenuto e ribadito dai lavoratori nell’assemblea odierna.



“I punti intorno al quale ruota la protesta dei lavoratori della Dinamic- spiega l’organizzzione dei sindacati- sono l’organizzazione del lavoro, ossia il riconoscimento del disagio ai lavori più gravosi, e il salario, gettone per il lavoro a turni, un adeguamento del salario aziendale per il contributo storico dei lavoratori, premio di produzione con maggior quota anticipata nel mese”.