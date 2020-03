Scuola e famiglia, sono le mamme i soggetti più deboli in questa crisi

"Le donne italiane rischiano di pagare un conto doppiamente salato a fronte della gestione della pandemia in corso". Lo segnala la segretaria Cisl Emilia centrale Rosamaria Papaleo in vista domani dell'Equal day, la giornata della parità dei salari che simboleggia fino a che punto dell'anno le donne devono lavorare per guadagnare quello che gli uomini hanno guadagnato nell'anno precedente.

In particolare sul fronte scuola e famiglia, evidenzia il sindacato con riferimento all'emergenza in corso: "La chiusura di tutte le scuole e degli asili si ripercuote purtroppo maggiormente sulla capacità di mantenere il lavoro fuori casa per le donne. Queste ultime, temo, pagheranno un costo elevatissimo in realtà come Reggio Emilia o Modena dove abitualmente operiamo. Vediamo le naturali difficoltà nella gestione dei figli: già prima molte donne rinunciavano al lavoro retribuito proprio per i figli".

Dunque, la quarantena può avere anche pesanti risvolti sociali, ribadisce Papaleo: "Questo è dimostrato dall'Onu, che sottolinea come, nelle famiglie dove ci sono problemi di violenza famigliare, quando si utilizzano strategie di segregazione o quarantena il rischio di violenza tenda ad aumentare. Lo dimostrano alcuni dati che fanno emergere simili tendenze in questo momento".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(DIRE)