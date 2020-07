La maggioranza della Dietopack di Medolla passa alla Doppel Farmaceutici

Doppel Farmaceutici, società controllata dal private equity Trilantic Europe e leader nello sviluppo formulativo, produzione e confezionamento farmaceutico a contratto (CDMO), annuncia l’acquisizione del 90% di Dietopack, azienda emiliana tra le principali in Italia che sviluppa, produce e confeziona integratori, alimenti a fini medici e dispositivi medici per conto terzi.

Con un fatturato di circa 10 milioni di euro e 60 dipendenti in totale, l’azienda situata a Medolla è impegnata in tutte le fasi della catena del valore dallo sviluppo del prodotto, regolamentazione e produzione fino al confezionamento e all’analisi.

La scelta di Doppel e Trilantic Europe è ricaduta su Dietopack per la sua posizione leader nei nutraceutici, un settore in espansione grazie alla crescente attenzione del pubblico alla salute e al benessere e che si è dimostrato resiliente anche durante l’epidemia Covid-19.

Con questa acquisizione, Doppel intende creare nuove e importanti sinergie che permettano, da un lato, di far conoscere le potenzialità di Dietopack ai suoi clienti farmaceutici sia italiani sia internazionali e, dall’altro, di creare un operatore CDMO ancora più grande, diversificato e completamente integrato in grado di offrire ai suoi clienti prodotti farmaceutici, nutraceutici e prodotti di integrazione alimentare per animali.

Giorgio Oberrauch, CEO di Doppel ha dichiarato: “In Doppel siamo estremamente felici per la combinazione con Dietopack, un importante e stimato player nel mondo del CDMO nutraceutico italiano, caratterizzato da alta qualità del prodotto, grande affidabilità e da una riconosciuta abilità a soddisfare le necessità della clientela. Con l’inserimento di Dietopack, Doppel potrà combinare la sua pluriennale esperienza nel mondo farmaceutico con quella del mondo degli integratori alimentari e veterinari, con il chiaro obiettivo di fornire ai business partners il più ampio paniere di prodotti e tecnologie. In aggiunta Doppel metterà a disposizione la propria capacità di sviluppo di formulazioni innovative e proprietarie, avendo inaugurato recentemente nello stabilimento di Rozzano un nuovo laboratorio progettato anche per lo sviluppo di formulazioni nutraceutiche”.

I soci di Dietopack hanno dichiarato: “Doppel rappresenta il partner ideale per sostenere Dietopack in una nuova fase di crescita e di sviluppo, dopo gli importanti risultati raggiunti nel giro di poco più di un decennio dall’avvio delle attività di produzione di integratori. Il nostro impegno in qualità di manager e azionisti è confermato, a garanzia della continuità della filosofia aziendale. Siamo certi delle straordinarie opportunità che potranno scaturire dall’unione tra le due società, mantenendo al tempo stesso l’approccio orientato al cliente e gli elevati standard di produzione che ci hanno sempre contraddistinto e che contraddistinguono Doppel”.

Vittorio Pignatti, Chairman di Trilantic Europe ha dichiarato: “Le nostre società del settore healthcare in Italia e Germania hanno concluso con successo varie acquisizioni nelle ultime settimane, dimostrando che la nostra strategia di crescita per acquisizioni è percorribile con successo anche nell'attuale periodo di incertezza. Il nostro portafoglio investimenti, in cui abbiamo fatto un uso molto prudente della leva finanziaria, è molto solido nonostante l'epidemia di Covid-19 e abbiamo a disposizione una quantità significativa di capitali per supportare e accelerarne la strategia di crescita. Nei prossimi mesi, contiamo di concludere ulteriori acquisizioni sia con le aziende già in portafoglio, sia di investire in nuove piattaforme di crescita nei nostri settori di interesse”.

Gli advisor coinvolti nell’operazione per conto di Doppel sono stati: La Torre Morgese Cesàro Rio per la parte legale e ESG (environmental, social and governance), Ernst & Young per la parte finanziaria e fiscale, Arthur D. Little negli aspetti relativi al Business Plan, Foglia & Partners nel Tax Structuring e Lincoln International in qualità di Debt Advisor. Dietopack è stata assistita da Ethica Corporate Finance per la parte finanziaria, Professionisti Associati Modena per la parte contabile e fiscale e Bovesi and Partners in qualità di advisor legale.