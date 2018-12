Duna-Usa completa il progetto di espansione in Texas

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ModenaToday

DUNA-USA ha terminato il piano di espansione dello stabilimento texano di Baytown che ha comportato un investimento multi-milionario ingaggiato nell’autunno del 2016. Il progetto ha riguardato la costruzione di nuovi edifici industriali per ospitare un reparto taglio di ultima generazione, una nuova linea di produzione in continuo di CORAFOAM® ad alta densità rispondente alla più moderne tecnologie, nuovi uffici e sale riunioni, la creazione di zone ricreative per il personale nonché l’ammodernamento delle strutture esistenti.

“Il nostro continuo impegno nell’investire in tecnologie all’avanguardia contraddistingue e posiziona strategicamente DUNA, mettendola in condizione di reagire positivamente alla prevista crescita del mercato,” dice Marta Brozzi, Presidente del gruppo DUNA. “Abbiamo aumentato in modo significativo le capacità produttive, migliorato la qualità e ci aspettiamo di ridurre notevolmente i tempi di consegna migliorando al contempo l’efficienza di processo”

“Siamo molto contenti di poter utilizzare la più recente tecnologia per proporre ai nostri clienti prodotti e servizi di altissima qualità” dice Andrea Benedetti, CEO di DUNA-USA. DUNA-USA produce FOAMS (schiume rigide di poliuretano e poliisocianurato) e CHEMICALS (sistemi poliuretanici) per l’industria aerospaziale, automobilistica, dell’isolamento, navale e delle costruzioni. Le schiume trovano applicazione nel settore Oil&Gas, nella catena del freddo, nei compositi, negli stampi da formatura, nelle insegne e nella prototipazione rapida. I sistemi vengono utilizzati per una varietà di applicazioni tra cui isolamento termico, supporti per tubazioni, riempimento di cavità ed elementi di design.

“Avendo terminato il progetto di espansione, ci siamo concentrarci fin da subito sulla prossima fase di potenziamento del sito di Baytown, ovvero quello della produzione di CORAFOAM® a bassa densità”, spiega Benedetti. “Abbiamo già cominciato a lavorare a questa nuova fase di investimento.” Il business del poliisocianurato di DUNA-USA è destinato principalmente ad applicazioni nell’ambito dell’Oil&Gas, (isolamento criogenico e del gas naturale liquido) ed è un core business del gruppo DUNA.

Il gruppo DUNA che comprende DUNA-Corradini, DUNA-USA e DUNA-Emirates, produce schiume, prodotti chimici e adesivi dal 1957; è specializzata nella ricerca e sviluppo di poliuretano, sistemi e resine epossidiche tailor-made, offrendo soluzioni di alta qualità. Il gruppo DUNA ha la propria sede centrale a Modena, Italia e ha stabilimenti negli USA e negli Emirati Arabi.