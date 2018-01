Spesa online, attivato a Modena e provincia il nuovo servizio EasyCoop

Coop Alleanza 3.0 porta a Modena EasyCoop, il nuovo servizio di spesa online, con un assortimento di oltre 11 mila prodotti – di cui più di 3 mila freschissimi (frutta, verdura, carne, pesce, salumi, pane, latticini). Anche il colosso della grande distribuzione segue dunque il trend obbligato e offre la spesa online con consegna a domicilio. EasyCoop arriva a Modena pochi mesi dopo l’attivazione del servizio nell’area bolognese. Oltre a Modena città, moltissime le località limitrofe interessate dall’estensione del servizio: tra queste, Carpi, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Formigine, Nonantola, San Cesario sul Panaro, Soliera e Spilamberto.

Coop Alleanza 3.0 ha impostato un Piano strategico 2017-2019 con l’obiettivo di rispondere in modo sempre più efficace al cambiamento dei bisogni dei suoi soci e di tutti i consumatori, coerentemente con la propria missione mutualistica. Il Piano prevede una serie di azioni strategiche, che vanno dalla riqualificazione di un terzo della rete di vendita, all’innovazione, dagli interventi su assortimenti e prezzi, fino all’introduzione di nuovi servizi e convenzioni in più ambiti di spesa rilevanti per le famiglie.

Il servizio rappresenta inoltre per la Cooperativa un importante passo verso la multicanalità, in piena sinergia con i 30 punti vendita della provincia di Modena, che insieme contano 251 mila soci. Una scelta che, oltre ad offrire un nuovo canale d’acquisto complementare e sinergico rispetto ai negozi, è in linea con la missione di Coop: proporre i migliori prodotti e servizi ai consumatori, rispondendo ai bisogni che cambiano. A partire, appunto, dalla spesa quotidiana: da fare anche online, dove, come e quando si vuole, ma senza rinunciare a convenienza, sicurezza e qualità.

Il servizio viene erogato da un magazzino di prodotti dedicato, situato a Castelmaggiore: una soluzione che consente di garantire la massima efficienza ed efficacia nel servizio.

Il sito è facile da usare, intuitivo, personalizzabile e accessibile da qualunque device (PC, tablet e smartphone). I clienti possono creare più liste della spesa (anche per altre persone, per esempio i genitori anziani, che hanno difficoltà ad uscire a fare la spesa), salvarle e modificarle anche successivamente. Gli ordini si possono effettuare in qualunque momento, per un importo minimo di 50 euro. Il servizio di consegna è disponibile dal giorno successivo a quello in cui viene effettuato l’ordine, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 22, con fasce orarie e costi personalizzabili: da tutta la giornata fino a un minimo di un’ora (per esempio 19.15-20.15), a partire da un contributo per la consegna di 3,90 euro. Il pagamento può essere effettuato in totale sicurezza online, oppure alla consegna con carta di credito, prepagata o bancomat. Inoltre, per una garanzia ancora maggiore, circa mezz’ora prima i clienti vengono avvisati via sms dell’orario preciso di consegna, con il dettaglio (nome e foto identificativa) dell’addetto che consegnerà loro la spesa.