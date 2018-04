Un risultato positivo per la Emil Banca. Nel 2017 utile superiore agli 8 milioni

L’utile è stato prodotto nonostante il progressivo allineamento alle coperture richieste dalla Vigilanza europea, che anche nell’esercizio 2017 ha comportato svalutazioni per circa 31 milioni di euro (ma in calo rispetto al 2016). In più, anche nel 2017 Emil Banca ha sopportato 3,3 milioni di costi per le contribuzioni obbligatorie al Fondo di garanzia depositanti e al Fondo di risoluzione delle crisi bancarie al di fuori del credito cooperativo.

Al 31 dicembre 2017 il patrimonio netto Emil Banca, comprensivo già dell’utile di esercizio, ammontava a 330,2 milioni euro. Tutti gli indicatori sono al di sopra dei livelli minimi richiesti dall’Organismo di Vigilanza: il Cet1 capital ratio è al 13,60% (minimo richiesto 5,60%), il Tier1 capital ratio è al 14,92% (minimo richiesto 7,40%) e il Total capital ratio è al 15,36% (minimo richiesto 9,90%).

La raccolta totale ammontava a fine anno a oltre 4,932 miliardi di euro, trascinata verso l’alto da una crescita di quella gestita e amministrata (+11,5 % rispetto al dato aggregato delle tre banche a fine 2016). In crescita anche gli impieghi, che sono saliti a 2,5 miliardi di euro (+3,8%) trainati dal positivo andamento dei mutui casa (nel 2017 ne sono stati concessi 1.318 per un ammontare di 147 milioni di euro) e dalle operazioni finalizzate anche grazie alle risorse arrivate dalla Bce per sostenere il credito (in meno di 12 mesi sono stati erogati oltre per 522 milioni di euro).

Inoltre, nel 2017, le imprese clienti hanno beneficiato di altri 108 milioni di euro di credito erogato attraverso operazioni in pool con Iccrea Banca Impresa. Soddisfacente anche il dato sulla compagine sociale, che nel 2017 ha visto entrare 2.002 nuovi soci saliti, per effetto delle fusioni, a 47.323. I clienti a fine 2017 erano 155 mila.

"Proporremo all’assemblea del 13 maggio di distribuire un dividendo dello 0,75% lordo, come lo scorso anno - afferma il presidente di Emil Banca Giulio Magagni - Questo ci permette di cominciare a dare soddisfazione anche ai soci che hanno creduto nel progetto economico della ex Banca di Parma e di ricominciare a far percepire un dividendo ai soci di ex Banco Emiliano."

"Il risultato che abbiamo conseguito è la prova che la decisione di intraprendere questo percorso, per quanto faticoso, è stata corretta e lungimirante – aggiunge il direttore generale Daniele Ravaglia – La nostra attuale dimensione ci permetterà di affrontare con maggiore tranquillità e forza i prossimi anni, che si preannunciano molto difficili."

Ricordiamo che Emil Banca è attiva con 89 filiali su cinque province emiliane (Modena, Bologna, Reggio Emila, Parma e Ferrara) e una lombarda (Mantova). Dopo aver incorporato l’anno scorso il Banco Cooperativo Emiliano, la Banca di Parma e la Bcc di Vergato, Emil Banca sottoporrà il primo bilancio d’esercizio aggregato al giudizio degli oltre 47 mila soci durante l’assemblea generale in programma domenica 13 maggio alle Fiere di Reggio Emilia.