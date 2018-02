Imprese. Emiliana Serbatoi aumenta la sua presenza negli Stati Uniti

Emiliana Serbatoi torna in America, con una partecipazione importante alla principale fiera statunitense dell’agricoltura. L’azienda di Campogalliano è infatti presente al World Ag Expo, la nota manifestazione internazionale dedicata all’economia e alle macchine agricole che si svolge dal 13 al 15 febbraio a Tulare, in California. Sullo stand del marchio modenese – leader europeo nel settore della produzione di serbatoi e sistemi di stoccaggio, trasporto e distribuzione del carburante, oltre che per i sistemi di controllo e di gestione dei rifornimenti – sono al lavoro il direttore commerciale estero Alberto Sirotti e l’area manager Giulio Guastalli assieme al locale dealer, a testimonianza di come l’azienda di Campogalliano sia sempre più attiva fuori dai confini nazionali e in particolar modo oltreoceano. Se un anno fa si era registrata la partecipazione alla fiera per l’industria delle costruzioni Conexpo, a Las Vegas, ora è appunto il turno di World Ag Expo.

Alla kermesse californiana sono appena 17 le aziende italiane che partecipano direttamente con un proprio stand, tra le quali tre modenesi: Emiliana Serbatoi, Annovi Reverberi e Polmac. Una rappresentanza di spicco in una fiera di prestigio che attira oltre 1.500 espositori che presentano le ultime novità in materia di attrezzature agricole, comunicazioni e tecnologia su un’area espositiva di 2,6 milioni di piedi quadrati.