Energica Motor Company, vendite in crescita in attesa di scendere in pista

Energica Motor Company S.p.A., casa costruttrice di moto elettriche ad elevate prestazioni e quotata su AIM Italia, annuncia un portafoglio ordini attuale superiore al totale del venduto dell'anno precedente. Il dato arriva a meno di tre mesi dall’inizio dell’anno e all’apertura della stagione motociclistica.

Alla fine del 2017 la Società modenese ha presentato il modello Eva EsseEsse9, ultimo della gamma Energica attualmente in vendita attraverso la rete di importatori e concessionari autorizzati. Energica è stata inoltre scelta da Dorna Sports come costruttore unico per la prima competizione mondiale di moto elettriche, FIM Enel MotoE™ World Cup, che inizierà nel 2019.

“In questi primissimi mesi del 2018 abbiamo raggiunto un risultato straordinario: siamo riusciti in poco tempo a superare il venduto 2017, andando già da oggi oltre alle nostre aspettative sul primo trimestre 2018.”, afferma Livia Cevolini, CEO Energica Motor Company S.p.A.

“Un risultato raggiunto anche grazie al lancio del terzo modello, la old-school elettrica Eva EsseEsse9, e al coinvolgimento nel progetto MotoE. Il nostro team di ingegneri – continua Livia Cevolini - ha saputo portare l’elettrico ad alti livelli permettendoci di posizionarci tra i brand leader nel settore della mobilità sostenibile ad elevate prestazioni.”

“I nostri clienti finali, ora più che mai informati e preparati, hanno premiato la nostra tecnologia scegliendo i prodotti Energica. Il potenziale produttivo Energica è già in grado di assorbire accelerazioni anche improvvise come questa. Il nostro obiettivo è procedere su questa strada e porre altre milestones nel settore automotive e prossimamente anche nel racing elettrico”.